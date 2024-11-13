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▲楊謹華身邊很多朋友都喜歡詹懷雲。（圖／記者李政龍攝）

▲詹懷雲被封為許光漢第二。（圖／記者李政龍攝）

台劇《影后》上線一週引來廣大迴響，在劇中飾演周凡、流氓的楊謹華、詹懷雲昨（12）日接受媒體聯訪，楊謹華爆料，剛跟詹懷雲見面讀劇本的時候，他緊張到一直往後退，「真的很怕他從窗戶掉下去。」詹懷雲也說剛開始真的滿怕楊謹華。詹懷雲因「流氓」一角擄獲一票女粉，連楊謹華都感受到他的高人氣，「最近真的滿多人透過我關心他的，說他真的很可愛，是不是真的很帥、很體貼啊等等。」詹懷雲也謙虛感謝這部影集，讓他初嚐走紅滋味。不同於劇中有許多粉紅泡泡，詹懷雲剛見到楊謹華其實很害怕，楊謹華還記得當初和主創團隊開會讀本，詹懷雲的位置後面是窗戶，對詞對到一半，他就不自覺一直往後靠，讓楊謹華緊張，「我真的很害怕他會掉下去，導演有看到，就幫我們解圍一下，因為我一直很想要跟他有除了劇本之外，可以聊一點別的，他剛開始話偏少，熟了之後，是滿能聊的。」詹懷雲過去也有談過姐弟戀，他坦言一直都沒有覺得年紀是個問題，談起楊謹華讓人心動的部分，他害羞說，「行為舉止很可愛吧！」詹懷雲在劇中煮宵夜給楊謹華吃，陪她聊心事，到後來逐漸愛上她，每次只要他們同框就是戀愛感拉滿，被問到老公看完之後的反應，楊謹華面露尷尬，有點難以啟齒，「一定是支持我的方式看啦，但確實也有覺得好像滿有戀愛感，整部戲最喜歡的就是音浪，現在都會在我耳邊一直唱，他也會跳。」而整齣戲最感動的部分，楊謹華說是在床上，周凡請流氓去找另外一個更適合他的女生，「那時候的周小凡是最脆弱的時候，那場導演跟攝影師都討論得滿好，整個氛圍，他（詹懷雲）也很好，把我帶入戲裡面。」現場告白詹懷雲，「你那場很Man欸！」還認證詹懷雲胸肌「很好躺」。詹懷雲表示自己跟流氓的個性真的滿像，唯一不像的是流氓很主動，「我本人比較被動、害羞。」即便現在是新一代國民男友，他在高中時也曾告白被拒，他無奈搖頭，「就只能算了吧！」