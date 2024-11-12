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▲美和科大女籃隊總教練顏君彰。（圖／美和科大提供）

▲美和科大上屆撂下隊史一級複賽首勝。（圖／大專體總提供）

▲校長王建臺在授旗儀式當中，鼓勵球員持續拼搏，並在南台灣持續發展特色運動，照顧偏向地區學子圓夢。（圖／美和科大提供）

美和科技大學女子籃球隊去年上演驚奇，113學年度UBA公開女子組一級賽事，盼能再上層樓，今年的目標是打入四強，進軍在小巨蛋舉行的決賽，為即將畢業的主力球員們留下最美好的回憶。美和科大女籃在上學年度的表現令人刮目相看，儘管建隊僅僅4年，且球員並非HBL頂尖球員，但仍成功打入6強，並在首戰中逼得衛冕軍世新大學陷入苦戰，接著更大爆冷門擊敗文化大學，拿下隊史對戰首勝，讓全台籃壇震驚。儘管最終與四強僅差一步，但「灰姑娘傳奇」已為她們打響名號。此外，來自海外的外籍生彼葳今年持續進步，已逐漸融入球隊體系，且潛力十足，未來希望在臺灣女籃持續發展，並努力完成學業。面對少子化與招生挑戰，美和科大女籃希望能在未來獲得更多企業與社會資源的支持，以推動南部女性籃球運動的永續發展。總教練顏君彰表示，為了改善目前「北重南輕」的資源分配現況，球隊計畫逐步拓展3x3籃球項目，吸引更多年輕女性球員參與，進一步深耕南部籃球文化。美和科大女籃的努力不僅是為了當前賽季的勝利，更在於為南部體育環境及未來發展奠定基礎。球隊將繼續秉持積極進取的態度，並希望透過籃球，將南部女性的體育精神推向全台，讓更多人關注並支持南部女籃的蓬勃發展。本季美和科大女籃獲得支持，讓球隊得以專注備戰並追求更高目標。球隊特別感謝校長王建臺的大力支持，摩曼頓運動品牌提供優惠價格的運動服飾與裝備。屏東在地企業嘉隆鋼鐵股份有限公司總經理林坤樂，慷慨提供資源支持球員參與賽事。長期資助球員學費的優質企業，包括北一文教機構、泓源建設股份有限公司、健友國際企業有限公司，以及美和科大校友會吳淑珍代表，為球隊永續經營發展注入動力。在贊助商與各界的全力支持下，美和科大女籃期待今年能再創高峰，為球迷帶來更多驚喜與感動。球隊已整裝待發，目標鎖定在小巨蛋的四強賽事，迎接新的挑戰與榮耀！