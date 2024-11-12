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▲美和科大的主力控衛莊陳琳（左）與教練顏君彰感情深厚。（圖／記者廖聿偉攝）

美和科技大學女籃在113學年度UBA公開女子組賽事即將開打之際，積極備戰，力拚挑戰最終的四強賽事，擁有原住民鄒族血統的莊陳琳，過去在阿里山時常跑山路，也參加學校的100公尺、200公尺短跑比賽。莊陳琳進入大學後，在美和科大總教練團指導下逐步成長，從當年青澀的菜鳥，跟隨學姊們學習，到如今成為球隊的領導者。她分享道：「剛加入球隊時，我是以學習者的姿態向學姊們請益，現在輪到我來帶領學妹。透過學姊們的教導，我學到很多，也理解她們的辛苦。」本季美和科大女籃的後場迎來新成員，後衛黃羽婷加入球隊。莊陳琳表示。「學姊黃羽婷得分能力很強，她的加入讓我們後場更加靈活。我們在場上默契很好，速度與防手的優勢互補，能有效提升球隊的進攻與防守效率。」對於即將迎來的賽季，莊陳琳充滿期待。她回顧自己從國中時期在社團性質的籃球隊開始，到高中接受正規訓練，再一路進入大學甲組聯賽，始終抱持挑戰者的心態。「從高一時期到現在，我們一直以學習者的角色不斷進步。今年我們的目標就是打入四強，站上小巨蛋的舞台。」