美和科技大學女籃在113學年度UBA公開女子組賽事即將開打之際，積極備戰，力拚挑戰最終的四強賽事，其中大四的後衛莊陳琳將扮演靈魂人物，儘管身高僅152公分，但憑藉其出色的速度與靈活性，加上大學累積的經驗值，成為球隊的後場核心。
擁有原住民鄒族血統的莊陳琳，過去在阿里山時常跑山路，也參加學校的100公尺、200公尺短跑比賽。這些經驗培養了她優異的速度，成為她在籃球場上自豪的武器。她說：「即使我的身高不如其他球員，但速度是我最大的優勢，我可以利用速度突破防線，衝擊禁區。」
莊陳琳進入大學後，在美和科大總教練團指導下逐步成長，從當年青澀的菜鳥，跟隨學姊們學習，到如今成為球隊的領導者。她分享道：「剛加入球隊時，我是以學習者的姿態向學姊們請益，現在輪到我來帶領學妹。透過學姊們的教導，我學到很多，也理解她們的辛苦。」
成長為獨當一面的主控 莊陳琳放手一搏
本季美和科大女籃的後場迎來新成員，後衛黃羽婷加入球隊。莊陳琳表示。「學姊黃羽婷得分能力很強，她的加入讓我們後場更加靈活。我們在場上默契很好，速度與防手的優勢互補，能有效提升球隊的進攻與防守效率。」莊陳琳相信，後場「雙槍」的搭配將成為球隊本季衝擊四強的重要關鍵。
對於即將迎來的賽季，莊陳琳充滿期待。她回顧自己從國中時期在社團性質的籃球隊開始，到高中接受正規訓練，再一路進入大學甲組聯賽，始終抱持挑戰者的心態。「從高一時期到現在，我們一直以學習者的角色不斷進步。今年我們的目標就是打入四強，站上小巨蛋的舞台。」
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莊陳琳進入大學後，在美和科大總教練團指導下逐步成長，從當年青澀的菜鳥，跟隨學姊們學習，到如今成為球隊的領導者。她分享道：「剛加入球隊時，我是以學習者的姿態向學姊們請益，現在輪到我來帶領學妹。透過學姊們的教導，我學到很多，也理解她們的辛苦。」
成長為獨當一面的主控 莊陳琳放手一搏
本季美和科大女籃的後場迎來新成員，後衛黃羽婷加入球隊。莊陳琳表示。「學姊黃羽婷得分能力很強，她的加入讓我們後場更加靈活。我們在場上默契很好，速度與防手的優勢互補，能有效提升球隊的進攻與防守效率。」莊陳琳相信，後場「雙槍」的搭配將成為球隊本季衝擊四強的重要關鍵。
對於即將迎來的賽季，莊陳琳充滿期待。她回顧自己從國中時期在社團性質的籃球隊開始，到高中接受正規訓練，再一路進入大學甲組聯賽，始終抱持挑戰者的心態。「從高一時期到現在，我們一直以學習者的角色不斷進步。今年我們的目標就是打入四強，站上小巨蛋的舞台。」