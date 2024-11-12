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▲安吉為《影后》唱了4首插曲，都大受好評。（圖／索尼音樂提供）

今年度重磅級Netflix影集《影后》，討論聲量非常高，而插曲〈想像我們〉也獲得極大好評，事實上，該曲是影集中周凡（楊謹華飾）與流氓（詹懷雲）感情線的代表歌曲，由輕甜創作女聲安吉（ANGIE）創作，不只如此，她所創作的另外3首〈Laladream〉、〈Goodbye, My Love〉與〈Unloving U〉，也被收錄在《影后》感情原聲帶中，值得一提的是，新生代歌手安吉竟然是藝人陽帆的女兒！據悉，在《影后》還在籌製期時，導演嚴藝文就立刻相中安吉的歌曲：「很符合我想要的風格。」更指定要安吉的3首歌，配合劇中重要劇情使用。而最重要的男女主角感情線主題曲，則期待安吉重新為戲譜寫，身為陽帆的女兒，安吉也不負眾望交出〈想像我們〉這首劇中主角感情主線的重要歌曲。安吉也坦言，她作詞的靈感源自於影集中一段觸動心跳的場景，一對男女終於卸下曖昧不清的偽裝，沉浸於彼此之間的真實瞬間，讓她寫出愛情裡模模糊糊的美，而這首歌正是出現在楊謹華飾演的周凡與詹懷雲飾演的流氓在飯店地下停車場確定彼此感情的時刻，伴隨著安吉的〈想像我們〉悠然響起，畫面讓人怦然心動，深陷於這份甜美的愛戀。另外3首歌〈Laladream〉、〈Goodbye, My Love〉與〈Unloving U〉原本就已經收錄在她去年發行的同名EP中，被影集相中運用在黎芯妮（陳庭妮飾）的感情世界中，讓觀眾更能投入劇情，跟著劇中人物幸福和墜落，在網路上不斷被讚美歌曲和劇情十分貼合。