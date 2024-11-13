我是廣告 請繼續往下閱讀

▲詹懷雲（左）2週就瘦5公斤，驚人代謝力讓楊謹華（右）好羨慕。（圖／記者李政龍攝）

詹懷雲、楊謹華昨日（12）日出席《影后》上線聯訪，分享了許多拍攝時的趣事，其中藍正龍驚喜客串，但暴瘦雙頰凹陷的模樣讓許多觀眾認不出，拍攝當時正逢他和周幼婷離婚，詹懷雲透露他應該是拍戲太累才瘦的，兩人過去曾合作過電影《成功補習班》，藍正龍在片場也一直陪他聊天，舒緩他的緊張。藍正龍在《影后》中客串演出劇中劇的男主角，和楊謹華有曖昧對手戲，出場時暴瘦外型讓觀眾驚呼不已，恰好拍攝當時，他剛跟周幼婷離婚，之前曾和藍正龍合作《成功補習班》的詹懷雲透露，「他好像是之前拍戲滿累有瘦了，他看得出我很緊張，有一直在旁邊陪我講話。」不像藍正龍是累到瘦，詹懷雲反而被監製要求瘦5公斤，不然就換角，沒想到他只是每天運動加上少吃一點，兩個禮拜就達標，從78公斤瘦到73公斤，驚人的代謝力讓楊謹華在一旁羨慕喊，「年輕真好。」之前楊謹華有說，最討厭哭的時候被別人說是在演戲，她分享老公從來沒對她講過這樣的話，即便老公是圈外人，但他非常努力想了解演藝圈的工作模式，「他有來現場看過，我記得是夏天，那時候日戲夜拍，所以現場都用黑布遮起來，是個大熱天，密不透風的，裡面五味雜陳，回去他就問我，為什麼喜歡演戲，我就開始分享，他就說，我在講的時候，好像眼睛在發亮，他就知道了。」