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▲楊謹華被問有沒有機會和蕭亞軒和好？她表示一切隨緣。（圖／記者李政龍攝）

▲楊謹華（右）和蕭亞軒（左）曾是演藝圈內著名的閨密。（圖／摘自微博）

楊謹華在《影后》中和謝盈萱飾演的「薛亞之」閨密情裂，而她現實生活中和蕭亞軒也曾有過一段姐妹情，最後也是各奔東西，就這麼巧地，蕭亞軒的本名就叫「蕭雅之」，她今（12）日出席聯訪記者會，她表示一切都是巧合，至於有沒有機會破鏡重圓？她也說一切隨緣。楊謹華、謝盈萱在《影后》中飾演閨密鬧翻，現實生活中，楊謹華和蕭亞軒也是姐妹情裂，恰好謝盈萱劇中名字「薛亞之」和蕭亞軒的本名「蕭雅之」很雷同，楊謹華今認真解釋，當時5位主演去跟導演見面聊天做田野調查，整整6個小時都在聊工作，「在那次田野調查完後，就也沒有再跟導演見面，後來正式開拍定服裝才又再見面，至於有沒有機會和蕭亞軒破鏡重圓？她表示，「而劇中謝盈萱的婚禮戲，就是閨密撕破臉的關鍵場景，拍攝當天剛好是Coco李玟過世那天，楊謹華說自己有點哭不出來，拍到三更半夜都沒好，最後嚴藝文告訴她，如果今天Coco換成蕭亞軒呢？楊謹華瞬間爆淚，還有點生氣地推開嚴藝文。楊謹華今笑說，「」她也說嚴藝文很厲害，會用很多方式，讓演員可以達到她想要的那個狀態跟效果。至於楊謹華為什麼會和蕭亞軒鬧翻，有一說是當初蕭亞軒和柯震東戀愛時，一頭熱栽下去工作幾乎停擺，當時楊謹華就有提醒她要多愛自己一點，兩人觀念出現分歧，但也有說法是，楊謹華簽給了蕭亞軒翻臉的經紀人，蕭亞軒覺得深受背叛，但不管如何，真相都只有當事人才知道。