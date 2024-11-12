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國民黨立委王鴻薇今（12）日踢爆，衛福部前部長陳時中、前次長王必勝今年8月6日出席一個場合，會後陳被拍到與香肩美女比肩而出，事後陳時中澄清，圖中女性皆為女醫師，王鴻薇更再追問，「請他一一介紹」。稍早振興醫院急診重症醫學部代理部主任田知學PO文證實，她就是被拍到的人之一。讓王鴻薇深夜緊急致歉，強調「未來接到爆料會更嚴謹查證」。王鴻薇今天下午踢爆，今年8月6日晚間，王必勝、陳時中、開發金控集團高階主管，在台北市信義區基隆路一段333號34樓「世貿名人坊」餐敘，會後陳時中更被拍到與香肩美女比肩而出，最後她們還站成一排送客，重情重義重粉味。對此，陳時中辦公室澄清，當天活動為醫界友人餐敘，陳王兩人同時受邀與會，而圖中女性皆為女性醫師，來自口腔外科、急診醫師等不同專業領域，都是非常優秀可敬的醫界夥伴，不容惡意抹黑造謠，特此說明。沒想到王鴻薇受訪時又再追問，「當天一起跟他歡聚的到底是哪些人？請他一一介紹。」晚間直接遭同席的女醫師發文打臉。對此，王鴻薇深夜緊急在臉書發文，「我要向感覺不快的女醫師致歉」，她解釋，在今天醫師節，因為爆料者提供的資料，發文雖然是基於監督政府官員言行及政商關係，但讓照片中的女醫師感受到不愉快，「我要在此向女醫師們致上歉意」。王鴻薇也說，未來接到爆料會更嚴謹查證 ，但嚴格監督的原則不會動搖。