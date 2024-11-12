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新北市淡水區無照謝姓保母夫妻，5年前照顧李姓友人3個月大女嬰，由於疏於照顧致女嬰兩頰瘀青，再因為猛烈搖晃女嬰致罹患受虐性腦傷，導致女嬰雙眼幾乎失明，切除4分之1腦部，造成終身重殘。一審謝女被處有期徒刑6年，謝男則無罪，而謝女上訴仍不認罪，不過高院二審議庭認原審認定謝女犯罪態樣有誤，依業務過失傷害等罪，改判謝女7年半，可再上訴。本起虐嬰案發生於2019年初，謝女沒有保母執照，由於謝女夫婦與李姓友人熟識，從2019年1月28日起，謝女受託24小時照顧李姓友人剛出生3個月的女兒，豈料，於2月10到13日間謝女因為照顧疏失，導致女嬰兩頰瘀青，後來更因爲謝女激烈搖晃，導致女嬰受到虐待性頭部創傷，出現癲癇發作、意識不清等症狀，並因腦傷導致腦部萎縮、發展遲緩等重大後遺症，雙目視力減損至0.02以下，幾乎全盲，李姓夫妻憤而控告謝女夫妻。士林地院審理期間，家屬哀怨說明到處求診過程，並泣訴女兒後來接受腦切手術，共有4分之1的腦部切除，不過謝女卻否認犯罪，也未與李家和解，法官因此依鑑定報告及證人供述等證據，認定謝女觸犯成年人故意對兒童犯傷害罪，判拘役45天，得易科罰金，又犯成年人故意對兒童犯傷害致人重傷罪，判刑6年，而謝夫則無罪。面對判決，謝女不服提出上訴，堅稱自己無罪。高等法院二審認為一審對於謝女故意傷害的部分認定有誤，因此改以業務過失傷害罪將謝女判處拘役45天，至於成年人故意對兒童犯傷害致人重傷罪部分，則將刑度加重至七年六個月。