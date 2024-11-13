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世界棒球12強賽B組預賽將於今（13）日正式開戰，中華隊於晚間6點30分迎戰宿敵韓國隊。韓國隊12日在台北大巨蛋練球，竟有中華棒協員工的小孩闖進場內奔跑，且處於感冒狀態，引發韓媒報導和網友熱議，直指中華隊施放「生化武器」。對此，中華棒協立即發布聲明致歉，澄清當時並非韓國隊的正式練習時間。根據《韓聯社》報導指出，韓國隊在大巨蛋進行練習時，有一名小孩在場中奔跑玩耍，經詢問後得知是中華棒協工作人員的小孩，並傳出小孩與母親在貴賓室用餐的情況，該報導在網上引發台灣球迷的廣泛討論，輿論也一面倒向批評棒協。棒協隨即回應，當時的情況屬於場地設置階段，並非韓國隊的正式練習時間，並強調「沒有小朋友媽媽跟姊姊在貴賓室吃炸雞這件事，因為貴賓室就如同各位所知，並非那麼容易使用。」針對小孩闖入場內奔跑一事，該名棒協工作人員也做出回應，「主因為小孩今天身體不適請假，但因媽媽上班無法臨時請假照顧，因此只能跟我一起上班，但因我跑來跑去，沒有注意到他還在場上，造成不便與誤會，敬請見諒。」