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▲中華隊總教練曾豪駒（左）、南韓隊總教練柳仲逸（右）出席世界棒球12強B組開打記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.12）

▲中華隊總教練曾豪駒出席世界棒球12強B組開打記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.12）

2024年世界12強棒球賽B組預賽今(13)日在台灣點燃戰火，記者會由韓國、台灣、古巴和多明尼加的教練和主要球員出席，日本和澳洲則在日本名古屋比賽，無法到場。韓媒認為，此外，韓媒還批判，記者會應該包含問答環節，但實際上並沒有。各隊教練和代表球員僅回答了一個問題，其餘時間幾乎浪費在拍照和鼓掌上。棒協則回應，「WBSC並沒有規定賽前記者會要公布先發投手，而是在賽前的規定時間內公布名單即可。」