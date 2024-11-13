2024年世界12強棒球賽B組預賽今(13)日在台灣點燃戰火，但賽前記者會卻爆發插曲，讓韓媒特別撰文砲轟，「從來沒看過那麼離譜的記者會！根本就是浪費時間。」
記者會由韓國、台灣、古巴和多明尼加的教練和主要球員出席，日本和澳洲則在日本名古屋比賽，無法到場。韓媒指出，「這場記者會可以說是一片混亂。記者會原定當地時間下午4點開始，卻無故延遲了10分鐘。儘管遲到，WBSC主Ricardo Prakari與其他貴賓介紹和致詞持續了近30分鐘。」
韓媒認為，「更大的問題是翻譯，通常國際賽事中至少應有英語翻譯主持，或提供同步口譯，但主持人僅使用台灣本地語言溝通。」
WBSC一名官員對韓國棒球協會（KBO）表達歉意和遺憾並聲稱，「按理說主持人應該使用英語翻譯，但不清楚為什麼這次沒有。」
此外，韓媒還批判，記者會應該包含問答環節，但實際上並沒有。各隊教練和代表球員僅回答了一個問題，其餘時間幾乎浪費在拍照和鼓掌上。
台灣未在記者會宣布先發投手也令韓國媒體非常不滿並痛批，「記者會後三小時才公布先發投手，加上流程問題一堆，那何必要浪費時間出席。」
棒協則回應，「WBSC並沒有規定賽前記者會要公布先發投手，而是在賽前的規定時間內公布名單即可。」
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韓媒認為，「更大的問題是翻譯，通常國際賽事中至少應有英語翻譯主持，或提供同步口譯，但主持人僅使用台灣本地語言溝通。」
WBSC一名官員對韓國棒球協會（KBO）表達歉意和遺憾並聲稱，「按理說主持人應該使用英語翻譯，但不清楚為什麼這次沒有。」
此外，韓媒還批判，記者會應該包含問答環節，但實際上並沒有。各隊教練和代表球員僅回答了一個問題，其餘時間幾乎浪費在拍照和鼓掌上。
台灣未在記者會宣布先發投手也令韓國媒體非常不滿並痛批，「記者會後三小時才公布先發投手，加上流程問題一堆，那何必要浪費時間出席。」
棒協則回應，「WBSC並沒有規定賽前記者會要公布先發投手，而是在賽前的規定時間內公布名單即可。」
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