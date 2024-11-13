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世界棒球12強賽B組預賽今（13）日在台北大巨蛋登場，有關於中華隊不公布首戰先發投手，引發韓國不滿，批評中華隊未按照國際賽慣例。根據賽事規定，各隊須在前一場比賽結束後公布次戰先發投手，但並未對首場比賽做出明確要求，故中華隊依照規定並未提前公布首戰先發。綜合韓媒報導，儘管中華隊未公布首戰先發，並未違反任何規定，但認為與國際賽慣例有所不同。韓媒認為，首場比賽通常會在比賽前公布先發投手名單，以便對方教練團及觀眾更好理解球隊安排。韓媒對於中華隊選擇「拒絕公布先發」表達不滿。中華總教練曾豪駒在受訪時表示：「大會的流程規定是在前一場比賽結束後公布次戰先發。」曾總強調中華隊並未違反賽事規定，且遵從主辦單位的安排。在其他國際棒球賽事中，首場比賽的先發投手通常會在賽前公布，但這並非所有比賽都需遵守的硬性規定。世界棒壘球總會規範雖要求比賽後即須確認隔日賽事先發人選，但對首戰並無明確規定。因此，中華隊既符合規則，以達到戰術上的優勢。