知名運動電子品牌 Bryton 推出全新 Rider S510 自行車錶，針對長距離騎行及爬坡挑戰進行多項升級，為自行車騎士帶來更精確的數據和更順暢的使用體驗。發表會當天，職業車手盧紹軒（Bryton Racing Team）與李廷威（Ljubljana Gusto Santic）親臨現場，與主持人 Linda 共同分享 Rider S510 在訓練及賽事中的實戰心得。
盧紹軒談到他在台灣、中國及日本多場公路賽事中使用 Rider S510 的體驗。他特別強調了 Climb Challenge 2.0 功能對山地騎行的助力：「比賽中，尤其是在陌生的山路賽段，Rider S510 的 Climb Challenge 2.0 讓我可以即時掌握坡度、剩餘距離和爬升高度，即便未提前載入特定路徑，仍能洞悉山徑資訊，幫助我精準分配體力，減少過度消耗，進一步提升表現。」盧紹軒回顧今年賽季成績，對明年目標充滿信心，並將 Rider S510 視為賽事中的關鍵數據支援工具。
李廷威則分享了在多場歐洲與台灣賽事中的使用經驗，並提到休賽期間的環島訓練。他表示：「長途騎行對耐力和心態是巨大挑戰。Rider S510 的智能導航系統幫助我在陌生地段快速找到目的地，並有轉彎提醒和路徑重新規劃功能，即便在環島的不熟悉路段也能自信前行。」他補充道，Climb Challenge 2.0 為他的爬坡訓練提供了即時數據，有助於調整策略、節省體力，增強整體騎行表現。
作為首次使用 Bryton 產品的騎行愛好者，主持人 Linda 表示 S510 操作簡單，讓她在登山車騎行時能輕鬆掌握即時坡度和距離資訊，對爬坡體力分配有極大幫助。她也特別提到 S510 的下坡提示功能，提高了騎行的安全性。
此外，盧紹軒回顧了參與 S510 開發測試的過程，表示 Climb Challenge 2.0 在測試中展現出色的精準度，甚至在步行爬坡時也能完整記錄數據，讓他能針對陌生路線調整騎行節奏。測試過程中，Bryton 團隊反應迅速，每當他提出改善需求，工程團隊都能在一至兩天內提供更新版本，確保產品達到最佳狀態。
李廷威也分享了在中國與日本比賽時使用 S510 的經驗，儘管當時 Climb Challenge 2.0 仍屬測試版，S510 依然能提供準確數據，協助他完成比賽。他高度肯定 Bryton 團隊的迅速回應和優異的使用體驗。
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李廷威則分享了在多場歐洲與台灣賽事中的使用經驗，並提到休賽期間的環島訓練。他表示：「長途騎行對耐力和心態是巨大挑戰。Rider S510 的智能導航系統幫助我在陌生地段快速找到目的地，並有轉彎提醒和路徑重新規劃功能，即便在環島的不熟悉路段也能自信前行。」他補充道，Climb Challenge 2.0 為他的爬坡訓練提供了即時數據，有助於調整策略、節省體力，增強整體騎行表現。
作為首次使用 Bryton 產品的騎行愛好者，主持人 Linda 表示 S510 操作簡單，讓她在登山車騎行時能輕鬆掌握即時坡度和距離資訊，對爬坡體力分配有極大幫助。她也特別提到 S510 的下坡提示功能，提高了騎行的安全性。
此外，盧紹軒回顧了參與 S510 開發測試的過程，表示 Climb Challenge 2.0 在測試中展現出色的精準度，甚至在步行爬坡時也能完整記錄數據，讓他能針對陌生路線調整騎行節奏。測試過程中，Bryton 團隊反應迅速，每當他提出改善需求，工程團隊都能在一至兩天內提供更新版本，確保產品達到最佳狀態。
李廷威也分享了在中國與日本比賽時使用 S510 的經驗，儘管當時 Climb Challenge 2.0 仍屬測試版，S510 依然能提供準確數據，協助他完成比賽。他高度肯定 Bryton 團隊的迅速回應和優異的使用體驗。