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▲職業車手盧紹軒（左）與李廷威分享騎車心得與狀況。（圖／記者廖聿偉攝）

知名運動電子品牌 Bryton 推出全新 Rider S510 自行車錶，針對長距離騎行及爬坡挑戰進行多項升級，為自行車騎士帶來更精確的數據和更順暢的使用體驗。盧紹軒談到他在台灣、中國及日本多場公路賽事中使用 Rider S510 的體驗。他特別強調了 Climb Challenge 2.0 功能對山地騎行的助力：「李廷威則分享了在多場歐洲與台灣賽事中的使用經驗，並提到休賽期間的環島訓練。作為首次使用 Bryton 產品的騎行愛好者，主持人 Linda 表示 S510 操作簡單，讓她在登山車騎行時能輕鬆掌握即時坡度和距離資訊，對爬坡體力分配有極大幫助。她也特別提到 S510 的下坡提示功能，提高了騎行的安全性。此外，李廷威也分享了在中國與日本比賽時使用 S510 的經驗，儘管當時 Climb Challenge 2.0 仍屬測試版，S510 依然能提供準確數據，協助他完成比賽。他高度肯定 Bryton 團隊的迅速回應和優異的使用體驗。