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▲保羅麥斯卡（中）是《神鬼戰士II》男主角，為此接受大量的體能訓練，動作場面演得有模有樣。（圖／UIP提供）

▲康妮尼爾森（中）再度回歸《神鬼戰士II》扮演羅馬公主，依然雍容華貴，沒有太衰老。（圖／UIP提供）

▲《神鬼戰士II》連競技場中都能打水戰，場面相當過癮。（圖／UIP提供）

全球觀眾等待超過20年才誕生的《神鬼戰士II》，揭開神秘面紗，不僅恩怨情仇比上集更濃烈，大場面的戰鬥無論數量與氣派也都勝過上一集。已經86歲的導演雷利史考特拍起史詩鉅片，仍是歐美影壇第一人，就是了解觀眾想看的是什麼。奧斯卡影帝丹佐華盛頓扮演的心機政客相當搶戲，被認為有厚望角逐明年最佳男配角，而歐洲影壇「文青王子」保羅麥斯卡首度挑起商業大片男主角也有模有樣，有機會在好萊塢地位更上層樓。《神鬼戰士II》因為上一集羅素克洛扮演的大將軍麥希穆斯在劇終時已經逝去，這次由上集中還是孩童的公主之子接棒成為主角，也揭露了他原是公主和麥希穆斯的兒子，但他的遭遇比父親還坎坷，不但沒能登上羅馬帝位，連在遙遠國度的幸福生活都因羅馬大軍入侵而破壞，導致妻子在他眼前中箭身亡，自己也淪為俘虜，被送進競技場，成了角鬥士。保羅麥斯卡飾演的男主角和上一集羅素克洛扮演的大將軍人設不盡相同，更多的憤怒、不平卻又更年輕、陰鬱，倒是展現精壯肌肉的機會比羅素克洛多很多，他也為此接受大量的體能訓練，幾乎快吃不消。而上一集的大反派只有瓦昆菲尼克斯扮演的邪惡皇帝，這一集的羅馬君主就有兩位，一個瘋、一個壞，再加上一旁煽風點火、準備實現個人野心的丹佐華盛頓，已經夠讓男主角難對付。而《最後生還者》佩德羅帕斯卡扮演在羅素克洛之後受到羅馬民眾愛戴的另一位大將軍，又因率軍攻打男主角的家園、使他妻子遇害，被他視為仇敵，讓情況顯得更加複雜。上一集由康妮尼爾森飾演的公主，本集也回歸，雖然過了20多年，她卻依然雍容優雅，是不折不扣的「美魔女」，和保羅麥斯卡之間也有好幾場愛恨糾結的親情對手戲。至於大多數觀眾對本集的期待，自然是動作場面要比上集還盛大、刺激，雷利史考特完全不讓影迷失望，一開始就有前集中看不到的羅馬戰艦攻城大戲，就連在競技場裡，也能夠讓兩邊人馬在船上互鬥，還有比上集的角鬥士戰猛虎更匪夷所思的人獸戰，依然保持高度的娛樂效果。兩屆奧斯卡得主丹佐華盛頓，在雷利史考特力邀下加入《神鬼戰士II》的演出陣容，雖非男主角，卻是穩定軍心、提升可看性的保證，他先是以財大勢大的角鬥士主人之姿出現，看似莫測高深，到後來真正的動機逐漸浮現，每一個笑容背後都有玄機，靠演技把觀眾的目光從震撼的戰鬥中拉回來，演技實力確實沒話說。《神鬼戰士II》台灣將於14日（週四）起，搶先美國一週上映。