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▲台韓大戰開打前，雙方在記者會上就有些誤會。圖為中華隊總教練曾豪駒（左）、南韓隊總教練柳仲逸（右）。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.12）

世界12強賽開賽記者會昨（12）日落幕，不過會上台灣長久以來的一些記者會活動的問題，卻遭到韓國媒體的批評。儘管可能有需要檢討之處，但實際上公布投手環節方面，韓媒批評中華隊曾豪駒總教練「突然單方面宣布不公布先發投手」，應該是有些所誤會，當時現場訪問環節比較混亂，曾總的意思其實是由大會官方晚上直接公布，而非不公布。此次記者會後，韓媒指出，訓練結束後匆匆趕到現場的柳仲逸教練和隊長宋成文，等待很久才開始進行正式記者會活動，而這僅僅只是開始。接著官方又花了很長時間介紹和問候WBSC主席、台北市官員和贊助商，讓台灣、韓國、古巴、多明尼加等國的教練和球員也坐在下面等。之後的主持人發問環節，各國選手和教練站著接受發問，結束後還要進入漫長的拍照環節，引起一些抱怨，甚至柳教練還因此發怒。在本次記者會上，確實有一些嘉賓致詞過久的問題，被韓媒調侃「活動名稱是新聞發布會，但形容為此活動是開幕前的廠商招待會感覺更貼切。」將台灣長久以來的「長官致詞」文化加以痛批。另外，關於這次台韓戰投手公布時間不一的問題，也遭到韓國方面批評，《朝鮮日報》指出，根據世界12強賽的規定，每支球隊的先發投手必須在一場比賽結束後宣布。至於第一場比賽的先發投手，則沒有單獨的規定。從台灣的角度來看，他們的立場是符合規定的，但和國際賽第一場比賽前一天宣布先發投手的慣例相去甚遠。今天在記者會上，曾豪駒教練在受訪時並沒有透露先發投手人選，不過他也表明因為大會等等就會正式公布，所以請大家等一等，以大會的官宣為主。當韓國媒體詢問先發時，他也反問對方「韓國方面公布了嗎？」而當時對方似乎也還沒有回應，因此曾總後續當下也沒回答此役先發人選的問題。但實際上，韓國總教練柳仲逸似乎在另一邊受訪時，宣布了由高永表先發出戰對上中華隊，雙方在此時的資訊上並沒有很好的交流，以致於造成了一些誤會。根據本次大會規定，球隊需要在規定時間內繳交先發名單，公布時間就是晚上8點，所以韓媒稱「台灣隊突然不公布先發投手」，其實是有些誤會存在。