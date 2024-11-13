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美國即將公布10月份通膨數據，已從美國大選後連漲數日的美國股市，週二終於停止漲勢，從歷史高點回落；就連川普當選美國總統後、股價水漲船高的特斯拉，12日也以跌6.15%作收。綜合《CNBC》等外媒報導，以科技股為主的那斯達克指數和標普500指數，12日都無緣5連漲，道瓊也跌回44000點以下，所謂的「川普貿易」股票是顯著的輸家之一，特斯拉、川普媒體科技集團（Trump Media & Technology Group）的股價都跌了。投資控股公司Siebert首席投資長馬利克（Mark Malek）認為，美國股市在大選前、川普勝選後一段時間，都處於「超前」狀態，現在既然市場已經消除了選舉的懸念，一些揮之不去的核心經濟阻力正在重新出現。與此同時，美國公債殖利率的上升亦造成壓力。接下來，投資人把目光放在本週稍晚將公布的消費者和生產者物價指數（consumer and producer price index），以及聯準會（Fed）是否會再次降息等問題。12日收盤，美股道瓊工業指數下跌382.15點，或0.86%，至43910.98點；標普500指數下跌17.36點或0.29%，收在5983.99點；那斯達克指數小跌0.09%，至19281.40點；費城半導體指數滑落47.76點或0.93%，收5108.64點。