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▲璩美鳳（中）爆料柯文哲對她肢體、言語和文字性騷擾，並公開LINE對話截圖佐證。（圖／記者呂炯昌攝）

▲國民黨立委徐巧芯舊名讀音和「璩美鳳」相似。（圖／記者陳明中攝）

資深媒體人璩美鳳昨（12）日指控，民眾黨主席柯文哲2年前對她性騷擾，開會時公然抓她的手臂來回撫摸，在場的聯電榮譽副董宣明智兒子宣昶有目睹說「嚇死人」，柯並以「妖精」形容璩，後來又傳訊息「人不可以太聰明、太漂亮、太年輕，我第一次看到逆天是什麼意思」。璩美鳳過去話題不少，與已婚工程師的性愛光碟事件震撼全台，形象崩壞，藍委徐巧芯曾經自爆她的舊名是「徐美鳳」，當年因為璩美鳳桃色醜聞而改名。徐巧芯幾個月前上節目《哈囉！你給問嗎？》，被主持人視網膜問「徐美鳳是誰？」徐巧芯說「就是我本人」，原來她出生後本名是「徐美鳳」，小學五年級時名字聲量達到高峰，原因是當年爆發「璩美鳳光碟案」，徐巧芯還告誡現場的學子「現在小朋友千萬不要知道」，直到升高中時，母親覺得「璩美鳳」和「徐美鳳」讀音雷同，實在不好聽，才希望可以改名字。璩美鳳2001年遭閨密郭玉玲算計，住處被裝針孔攝影機，偷拍到她和已婚電腦工程師曾仲銘發生性關係，周刊《獨家報導周刊》還將性愛光碟附贈在刊物上公開販售，引發輿論沸騰，轟動一時。時任新竹市文化局長的璩美鳳形象跌至谷底，一怒之下對郭玉玲母女和前男友、前新竹市長蔡仁堅提告，後來遠走英國逃離是非，2005年嫁給大陸籍男友Simon，婚姻僅維持4年，2年後和台商余雙崙再婚，不過2019年璩美鳳證實兩人離婚，她2022年一度復出螢光幕，目前任職壹傳媒總編輯總編輯。