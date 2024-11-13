中國廣東省珠海市一處體育中心，11日晚間發生62歲樊姓男子開車闖入、進行無差別衝撞的慘劇，當地警方在事發將近12小時後，終於公布傷亡數據，至少35人因此死亡、43人受傷，中國國家主席習近平下令將依法嚴懲兇手。不過有英國媒體前往事發的體育場播報時，遭不明男子推擠，雙方爆發口角，連線一度被迫中斷。
根據《BBC》報導，它的駐中國記者麥克唐納（Stephen McDonell）在慘劇發生後前往體育中心，引起保安人員關切，對採訪團隊的舉動進行拍照和監視，之後陸續有其他中國民眾路過，1名婦女喊著：「看哪，是外國人」，接著另一名男子就上前打斷連線，與記者爆發肢體推擠。
從《BBC》公布的畫面可以看到，身穿青綠色衣服的男子，多次揮手告訴攝影機「不要拍了」、「趕緊走！」在麥克唐納以中文提出抗議後，男子甚至動手推了他，讓麥克唐納氣的揚言要報警，並回嗆：「你沒有權利打斷我。」
只不過，男子並沒有收手打算，還以中國公民的身分，追著麥克唐納索要證件，並繼續推擠麥克唐納和他的工作夥伴。
報導特別指出，當中國發生這類敏感事故時，有些地方的共產黨官員，會組織一批幹部，假裝成「憤怒的在地居民」，意在阻止外媒對事件進行任何報導，但這種行為不僅無助於阻止悲劇發生，反而只會讓中國看起來很糟糕。
報導也提到，即便是規模比這次還要小的事件，也會發生同樣的情況，上個月《BBC》前往上海一家發生隨機刺死路人案件的購物中心，現場所有證據都在幾小時內被清除，顯示官員有時只希望這些壞事能盡快「消失」，但忽略了究竟是什麼原因，導致社會陷入如此恐懼。
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從《BBC》公布的畫面可以看到，身穿青綠色衣服的男子，多次揮手告訴攝影機「不要拍了」、「趕緊走！」在麥克唐納以中文提出抗議後，男子甚至動手推了他，讓麥克唐納氣的揚言要報警，並回嗆：「你沒有權利打斷我。」
只不過，男子並沒有收手打算，還以中國公民的身分，追著麥克唐納索要證件，並繼續推擠麥克唐納和他的工作夥伴。
報導特別指出，當中國發生這類敏感事故時，有些地方的共產黨官員，會組織一批幹部，假裝成「憤怒的在地居民」，意在阻止外媒對事件進行任何報導，但這種行為不僅無助於阻止悲劇發生，反而只會讓中國看起來很糟糕。
報導也提到，即便是規模比這次還要小的事件，也會發生同樣的情況，上個月《BBC》前往上海一家發生隨機刺死路人案件的購物中心，現場所有證據都在幾小時內被清除，顯示官員有時只希望這些壞事能盡快「消失」，但忽略了究竟是什麼原因，導致社會陷入如此恐懼。