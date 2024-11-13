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中國廣東省珠海市11日晚間發生一起惡性車禍事件，1名62歲男子蓄意衝撞正在體育場散步、健身的民眾，導致35人死亡、43人受傷。事發後，社交平台上相關影片和資訊被迅速刪除，引發關注。不少中國民眾怒批，「封鎖消息的方式不能解決問題」，還有外媒整理中國近期「報復社會」的案件，分析中國社會在當前包含經濟在內的多重壓力下，社會問題和心理壓力已逐漸顯現。根據《美國之音》報導，中國近期已發生多起「無特定目標」的行兇案：10月28日，北京海淀區中關村第三小學北校區大門外發生持刀傷人，3名小學生、2名路人受傷，送醫後均無生命危險。10月17日，福建省漳州市雲霄縣雲霄誓言小學門口，一輛小汽車起火失控衝撞路邊人員，造成1死8傷，但警方並未公布針對此案的調查結果。10月8日，廣州一所小學門口發生持刀傷人案，造成2名小學生、1名女性家長受傷，嫌犯被其他家長合力制伏。9月30日晚間，上海松江區松匯中路一家超市，1名男子持刀傷人，造成3人死亡，15人受傷。 37歲的林姓男子因「個人經濟糾紛」，洩私憤行兇，當場被警方抓獲。9月18日，一名在深圳日本人學校就讀的10歲男童在校門口，遭1名44歲男子持刀襲擊，送醫後不治身亡，兇嫌當場被捕。6月，蘇州一對日本籍母子，在校車站遭遇持刀攻擊，1名中國女子在試圖制止兇嫌時身亡。5月，湖北省孝感市男子持刀行兇，造成8人死亡、1人受傷。《自由亞洲電台》則引述珠海居民說法，感嘆受經濟等社會環境影響，此類事件層出不窮：「跟這個社會、這個體制和經濟息息相關。據我所知，他們（政府）內部已高度防備這類事件發生，但這種事情防不勝防，而且越演越烈。」報導提到，珠海體育中心的案件發生後，社群媒體上還出現了一些「境外勢力作亂」的言論，暗示事件可能涉及外部勢力的干擾，引發許多民眾質疑、諷刺道：「什麼都能怪到境外勢力頭上」、「封鎖消息的方式並不能解決問題」。有廣東時事評論者向外媒分析，中國當前的經濟環境面臨諸多壓力，尤其是與失業相關的社會問題和心理壓力逐漸顯現：「經濟不景氣，人們情緒非常暴躁，戾氣很重，這恐怕是一個很重要的原因。這種事件感覺越來越多，社會已出現大問題。底層的暴民只要能報復社會就行了，他們也不管官和民，也不會想是誰造成了這一切。」