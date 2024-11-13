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▲南投草屯果菜市場凌晨大火燒的猛烈，濃煙直竄天際，附近居民紛紛關心火災事件，在臉書上發文關心。（圖／翻攝草屯人臉書）

今（13）日凌晨1時50分許，南投草屯果菜市場發生火警，目擊民眾深夜看到熊熊火光照亮天際，連忙打電話報案，不過消防隊員趕抵現場，大火已經全面燃燒，30分鐘後才將火勢撲滅，所幸沒有人員傷亡。消防隊員接獲火警消息，立即出動草屯、碧興、雙冬、南投、中興、鳳鳴等分隊及第一大隊等，共11輛消防車及救護車，以及11名消防和救護人員，趕抵火場搶救。由於火災現場為鐵皮屋頂建築，堆積各種雜物，消防隊到達現場時已全面燃燒，經確認並無人員傷亡或受困，台電亦完成斷電，打火弟兄立即部署水線滅火，約2時20分控制火勢，4時30分將火勢順利撲滅，而起火原因還在調查中。據南投縣消防局指出，起火現場為果菜批發空間，由於鐵皮屋頂下堆積許多雜物，初步清查無人員傷亡，財損金額、起火原因待進一步釐清。住附近的民眾深夜看到突然失火，熊熊烈火照亮夜空，消防車警笛聲也驚醒居民，不少人紛紛在臉書發文分享，關心火勢，希望一切平安。