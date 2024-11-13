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資深媒體人璩美鳳指控民眾黨主席柯文哲於2022年對她伸「鹹豬手」性騷擾，除出示LINE對話截圖外，也出面還原經過，曝柯文哲當作現場沒人，抓起她的手前後撫摸。對此，前立委郭正亮表示，「當眾做這個動作，其他人應該有看到，璩美鳳當下沒有叫出來？這有很多細節」。郭正亮12日在節目《盧秀芳辣晚報》中表示，當時參與會議的有6個人，柯文哲當眾做這個動作，其他人應該有看到，璩美鳳當下沒有叫出來？「這有很多細節，璩美鳳當場的反應是什麼？為什麼事後在一個產業界的場合才講出來？要求柯文哲道歉，人家就會好奇現場的反應是什麼？」郭正亮指出，當事人在現場的反應會聯想到認不認爲那是性騷擾，因為歐洲人跟美國人會覺得應該在第一時間就要反應，事後隔了一段時間才反應，會讓人覺得是否有參雜其他因素。郭正亮坦言，柯文哲身邊有這麼多人陸續叛變，且都觀察了很多柯文哲的小事，但為什麼都沒有提到這件事？難道他們都不知道嗎？「我很疑惑那個發生的現場到底是什麼狀況？其他五個人的感覺是什麼？又隔了這麼大一陣子才決定要講出來，這個邏輯滿怪的」。