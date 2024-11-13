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美國職棒（MLB）今（13）日宣布銀棒獎得主，洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平連續兩年獲得指定打擊銀棒獎，本次為大谷生涯第三度獲獎，同時也追名前輩鈴木一朗的紀錄，大谷曾在2021和2023拿下美聯指定打擊銀棒獎，今年轉戰國聯就締造54轟、59盜的史詩級表現，讓他擊敗勇士重砲Marcell Ozuna，獲得國聯銀棒獎肯定。大谷今年轉戰道奇，首季就繳出54轟、130分打點的鬼神級表現，讓他成為國聯全壘打、打點雙冠王，此外大谷打擊率、上壘率、長打率、OPS全部都是國聯第一，411個壘打數以及99支長打，都是繼2005年的Derrek Lee後的新紀錄。大谷在2021和2023年兩度獲得美聯銀棒獎，今年則是擊敗Ozuna，首次獲得國聯指定打擊銀棒獎，這是大谷生涯第三座指定打擊銀棒獎，追平了Don Baylor和Nelson Cruz的紀錄，並列史上DH第三多，同時也追平鈴木一朗紀錄，成為日本獲獎最多的球員。克里夫蘭守護者明星三壘手José Ramírez，今年獲得美聯三壘手銀棒獎，生涯至今已累積5座三壘手銀棒獎，追平Nolan Arenado，排在大聯盟歷史第三，距離傳奇球星Mike Schmidt僅差一座，而教士菜鳥外野手Jackson Merrill今年則是以21歲又164天，成為歷史上第4年輕獲得銀棒獎的選手。