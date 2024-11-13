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▲麥當勞神級早餐「楓糖鬆餅漢堡」，在台灣叫McGriddles「厚鬆餅堡系列」，今天開賣。（圖／台灣麥當勞提供）

▲台灣麥當勞「厚鬆餅堡」清晨又掀排隊人潮。（圖／民眾張先生提供）

▲被譽為麥當勞神級早餐的「McGriddles楓糖鬆餅漢堡」（マックグリドル），台灣提供3款今開賣，最便宜單點69元起。（圖／台灣麥當勞提供）

瘋掉！麥當勞清晨5:30又掀起排隊人潮，究竟排什麼？原來今（13）日是日韓都搶手的「McGriddles楓糖鬆餅漢堡」台灣開賣。民眾張先生一早設定鬧鐘，抵達門市餐廳約5:30，現場已經排隊10幾位客人，直呼「硬要爬起來吃，怕又像捲捲薯條一天賣光」，目睹有人一次買下17顆漢堡！透露台灣麥當勞「厚鬆餅堡」真實口感：「濃厚蜂蜜味五告讚，鬆餅超級軟綿口感很佳，比瑪芬堡吃起來好吃太多」，推薦一定要點有加蛋的版本，層次感非常好。在日本大受歡迎的「McGriddles楓糖鬆餅漢堡」（マックグリドル），其實美國2003年就推出、直到2007年進軍日本，才掀起搶吃熱潮。將原本漢堡麵包換成了兩塊用楓糖漿調味的鬆餅堡，上層還烙印有麥當勞Logo的經典M標誌，分別夾入豬肉或火腿、香嫩柔軟的太陽蛋並佐以切達吉事，鹹甜的邪惡滋味成了眾人欲罷不能的主因。今年暑假登陸香港，造成熱賣旋風，還一度缺貨供不應求。台灣麥當勞總算也開賣「厚鬆餅堡」，民眾張先生與《NOWnews今日新聞》分享，他設定一早的鬧鐘，抵達門市餐廳約5:30，現場竟然已經排隊10幾位客人，目睹有人一次買下17顆漢堡！「麥當勞出餐速度一向很快，但因為鬆餅都要現做，所以還等了快7分鐘呢」，讓他直呼：「硬要爬起來吃，怕又像捲捲薯條一天賣光」，還透露一堆人看起來還超想睡。搶先吃到台灣麥當勞「厚鬆餅堡」的民眾張先生分享：「一打開就聞到超濃厚的蜂蜜味五告讚，不知道是不是我也很喜歡鬆餅的原因」，大讚「鬆餅超級軟綿口感很佳，比瑪芬堡吃起來好吃太多XD」。他還推薦一定要點有加蛋的版本，「吃起來層次感會非常的好」。McGriddles楓糖鬆餅漢堡在台灣取名為「厚鬆餅堡系列」，共有「楓糖鬆餅豬肉滿福堡」、「楓糖鬆餅豬肉滿福堡加蛋」、「楓糖鬆餅培根滿福堡加蛋」3款，即日起至12月17日（或售完為止）早餐時段限期開賣。