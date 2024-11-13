瘋掉！麥當勞清晨5:30又掀起排隊人潮，究竟排什麼？原來今（13）日是日韓都搶手的「McGriddles楓糖鬆餅漢堡」台灣開賣。民眾張先生一早設定鬧鐘，抵達門市餐廳約5:30，現場已經排隊10幾位客人，直呼「硬要爬起來吃，怕又像捲捲薯條一天賣光」，目睹有人一次買下17顆漢堡！透露台灣麥當勞「厚鬆餅堡」真實口感：「濃厚蜂蜜味五告讚，鬆餅超級軟綿口感很佳，比瑪芬堡吃起來好吃太多」，推薦一定要點有加蛋的版本，層次感非常好。
在日本大受歡迎的「McGriddles楓糖鬆餅漢堡」（マックグリドル），其實美國2003年就推出、直到2007年進軍日本，才掀起搶吃熱潮。將原本漢堡麵包換成了兩塊用楓糖漿調味的鬆餅堡，上層還烙印有麥當勞Logo的經典M標誌，分別夾入豬肉或火腿、香嫩柔軟的太陽蛋並
佐以切達吉事，鹹甜的邪惡滋味成了眾人欲罷不能的主因。今年暑假登陸香港，造成熱賣旋風，還一度缺貨供不應求。
台灣麥當勞總算也開賣「厚鬆餅堡」，民眾張先生與《NOWnews今日新聞》分享，他設定一早的鬧鐘，抵達門市餐廳約5:30，現場竟然已經排隊10幾位客人，目睹有人一次買下17顆漢堡！「麥當勞出餐速度一向很快，但因為鬆餅都要現做，所以還等了快7分鐘呢」，讓他直呼：「硬要爬起來吃，怕又像捲捲薯條一天賣光」，還透露一堆人看起來還超想睡。
搶先吃到台灣麥當勞「厚鬆餅堡」的民眾張先生分享：「一打開就聞到超濃厚的蜂蜜味五告讚，不知道是不是我也很喜歡鬆餅的原因」，大讚「鬆餅超級軟綿口感很佳，比瑪芬堡吃起來好吃太多XD」。他還推薦一定要點有加蛋的版本，「吃起來層次感會非常的好」。
McGriddles楓糖鬆餅漢堡在台灣取名為「厚鬆餅堡系列」，共有「楓糖鬆餅豬肉滿福堡」、「楓糖鬆餅豬肉滿福堡加蛋」、「楓糖鬆餅培根滿福堡加蛋」3款，即日起至12月17日（或售完為止）早餐時段限期開賣。提醒大家，台灣麥當勞早餐供應時間為上午5:00至上午10:30前，部份餐廳未供應、或僅供應部份品項；而歡樂送外送服務更是10:15就關單點不到，依各餐廳實際狀況為準。
台灣售價最便宜的McGriddles「豬肉厚鬆餅堡」單點69元，薯餅套餐1
11元；加蛋版本則為McGriddles「豬肉蛋厚鬆餅堡」單點79元，薯餅套餐 121元；另有McGriddles「火腿蛋厚鬆餅堡」單點71元，薯餅套餐 113元。
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台灣麥當勞總算也開賣「厚鬆餅堡」，民眾張先生與《NOWnews今日新聞》分享，他設定一早的鬧鐘，抵達門市餐廳約5:30，現場竟然已經排隊10幾位客人，目睹有人一次買下17顆漢堡！「麥當勞出餐速度一向很快，但因為鬆餅都要現做，所以還等了快7分鐘呢」，讓他直呼：「硬要爬起來吃，怕又像捲捲薯條一天賣光」，還透露一堆人看起來還超想睡。
搶先吃到台灣麥當勞「厚鬆餅堡」的民眾張先生分享：「一打開就聞到超濃厚的蜂蜜味五告讚，不知道是不是我也很喜歡鬆餅的原因」，大讚「鬆餅超級軟綿口感很佳，比瑪芬堡吃起來好吃太多XD」。他還推薦一定要點有加蛋的版本，「吃起來層次感會非常的好」。
McGriddles楓糖鬆餅漢堡在台灣取名為「厚鬆餅堡系列」，共有「楓糖鬆餅豬肉滿福堡」、「楓糖鬆餅豬肉滿福堡加蛋」、「楓糖鬆餅培根滿福堡加蛋」3款，即日起至12月17日（或售完為止）早餐時段限期開賣。提醒大家，台灣麥當勞早餐供應時間為上午5:00至上午10:30前，部份餐廳未供應、或僅供應部份品項；而歡樂送外送服務更是10:15就關單點不到，依各餐廳實際狀況為準。
台灣售價最便宜的McGriddles「豬肉厚鬆餅堡」單點69元，薯餅套餐1