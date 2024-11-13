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資深媒體人璩美鳳指控民眾黨主席柯文哲於2022年對她伸「鹹豬手」性騷擾，她公開LINE對話截圖，柯文哲傳訊「人不可以太聰明，太漂亮，太年輕」、「聘你當國安會副秘書長」給他，並曝柯文哲在會議中當作現場沒人，抓起她的手前後撫摸。對此，媒體人張禹宣看到對話，指出璩美鳳顯然對柯畫的大餅沒興趣，才會在一個月後回貼圖句點他。璩美鳳向週刊爆料，柯文哲過去曾在開會時趁機摸她手臂，還在電梯裡說「人不能長得太漂亮」、「妖精」等，當天晚上柯文哲甚至傳LINE給她說，「人不可以太聰明、太漂亮、太年輕，我第一次看到『逆天』是什麼意思」，隔天繼續傳訊息說要讓璩美鳳當國安會副秘書長。張禹宣12日在節目《新聞大白話》指出，這件事真正弔詭的地方在於摸手那一段，不過有件事是確認的，柯文哲虧璩美鳳「人不可以太聰明、太漂亮、太年輕，我第一次看到『逆天』是什麼意思」，張禹宣直呼，「各位，又出現第二個我不懂的名詞了，我也不太知道逆天是什麼意思？」但很清楚的是，後來柯文哲傳訊說要讓璩美鳳當國安會副秘書長，畫的這個大餅，若璩美鳳真的很有興趣當場就會回訊息了，而璩美鳳則是隔了一個月才回覆一個貼圖，「她隔了一個月，在我看來，那個叫禮貌性的貼圖，那個是：我一個月不想要理你了！OK？」貼圖就是「句點」的意思，對話結束。