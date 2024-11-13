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民眾黨主席柯文哲涉入京華城容積率弊案，1日遭北院裁定延押，已確定不提出抗告，將於台北看守所續押2個月；有消息傳出，柯文哲有意讓妻子陳佩琪接黨主席。對此，前立委沈富雄驚呼，「這是真的還假的？如果這是真的，那真的要勸告她，不能絲毫動心起念，想當黨主席，絕對不可以」。沈富雄12日在節目《少康戰情室》表示，若柯文哲今天沒有案子纏身，那資深媒體人璩美鳳出來控柯文哲性騷這件事就會很嚴重，搞不好要講好幾天，「但因為柯文哲有這麼重大的案子，導致璩美鳳這個案子根本沒人在意，沒人有興趣」，沈富雄認為，之所以延伸出一些不重要的枝節，是因為柯文哲案沒有重大進展。針對陳佩琪要當民眾黨黨主席的傳聞，沈富雄直言，「這是真的還假的？如果這是真的，主意還來自陳佩琪本人，那真的要勸告她，不能絲毫動心起念，想當黨主席，絕對不可以」，不過同台來賓、民眾黨黨團主任陳智菡在一旁冷笑說，「不可能是真的」，並指出都是媒體都在亂寫。