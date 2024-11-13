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▲璩美鳳2007年上《康熙來了》聊光碟事件。（圖／我愛貓大YouTube）

▲璩美鳳（左圖）、曾仲銘光碟事件已經是23年前的往事。（圖／璩美鳳、News98 官方粉絲團臉書）

資深媒體人、壹傳媒總編輯璩美鳳昨（12）日控訴，民眾黨主席柯文哲2年前開會時對她性騷擾，讓消失一陣子的她登上媒體版面，2001年的性愛光碟事件也再次被提起，當年事發幾年後，璩美鳳上節目回憶被偷拍風暴，承認一度想尋短，但轉念後重獲新生，「就像電影，演過就算了！」也說過不怕孩子知道，還想跟兒子說，至少她年輕時身材很不錯。璩美鳳2007年上節目《康熙來了》，主持人蔡康永問她為何還住在那棟被偷拍的別墅，難道不會有不好的記憶留存，璩美鳳說不會，「很像電影一樣，你演過就算了！」她說事發後遠走英國全心進修，試圖轉移注意力，也想這輩子大概不可能會再交男朋友、不可能有人愛或過幸福的日子，沒想到，後來認識第二任老公余雙崙，驚覺原來對愛情還有憧憬。回想當年事件，璩美鳳笑著說：「心太累，能不累啊？累到真的太累，想就此消失，差點想自我了斷，放棄一切，什麼都想過，出家、全世界毀滅、每天都希望自己發生意外事件，太痛苦了！直到遇到老公才想好好活著，覺得不會再有更痛苦的事情了！」就連前段婚姻失敗也不會害怕接受新戀情，「我已經夠堅強了！會用這個力量讓自己活得很好！」璩美鳳2012年剛生下兒子「阿笨」，接受節目專訪時，她雙頰圓潤，明顯發福不少，又被問及光碟事件，璩美鳳樂觀地說，只怪自己太笨，「其實我覺得與其說自己太信任朋友，感覺好像被朋友所害，可是其實還是要怪自己太愚蠢。」被主持人問到是否擔心兒子、孫子以後看到光碟，璩美鳳反應非常豁達，「完全不擔心，還想跟兒子說，至少我年輕時身材很不錯！」