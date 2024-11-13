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▲李玉璽（左）與畢書盡（右）過去不僅是同門師兄弟，私下更是好朋友。（圖／MyMusic提供）

▲李亞明捧紅過老鷹四少、范曉萱、王力宏、蘇永康等人，有「新人教父」的封號。（圖／資料照）

35歲歌手畢書盡（Bii）遭爆料和前東家有合約糾紛，被他曾經視為「親生父親」的老鷹音樂老闆李亞明提告提前解約，求償3千萬元；當初一起在公司的同門兄弟李玉璽也疑似為了李亞明跟他翻臉斷交、退追蹤。如此重擊讓畢書盡相當錯愕，聽完律師解釋後更是忍不住失聲痛哭，難過的向友人抱怨：「被最相信的人欺騙、背叛」，真的是始料未及。老鷹音樂過去旗下藝人有李玉璽、畢書盡、陳勢安和陳彥允，4人被封為「老鷹四少」，後來合約陸續到期離開公司，最後公司宣布解散，2006年就和老鷹簽約的畢書盡待到最後一刻才離開。本以為他是和老鷹是好聚好散，但根據《鏡週刊》報導，畢書盡向友人吐露，李亞明竟在近日告他提前解約，向他求償3千萬元，如此反轉讓畢書盡錯愕。當時畢書盡孤身來台打拚，透過父親友人介紹才認識李亞明並簽約老鷹音樂，他曾在受訪時說過：「我想把他（李亞明）當成親生父親」，兩人感情一度很不錯，怎料現在為了合約糾紛，雙方撕破臉鬧上法院，讓畢書盡心碎向友人哭訴，「被最相信的人欺騙、背叛」，只要一談到此事就難過地掉眼淚。據悉，畢書盡當初和交往不到1年的「H小姐」結婚，所有動作都在第一時間跟李亞明報告；婚後夫妻二人對公司提出要求，想拿回婚前交由公司保管的私人財產和合約，但一比對之後才發現，有帳目不清等問題，畢書盡還被李亞明妻子拿去當「大步娛樂」的連帶保證人，種種真相讓畢書盡心死，才決定與公司解約。當時畢書盡在詢問過律師後，以為自己寄出存證信函，雙方即可按合約精神結束合作關係，沒料到如今遭前東家反咬一口，日後恐怕要對簿公堂。而畢書盡加盟索尼音樂消息是在去年9月底傳出的，當時他就回應外界：「算是經過一番不容易的沉澱，告別過去的困惑、挫折、痛苦，斷捨離真的很不容易。」本以為狠下心切斷與老鷹的聯繫所有一切就會結束，想不到如今和李亞明的糾葛還沒劃下句點。