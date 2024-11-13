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洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平先前曾表示有意參與2028洛杉磯奧運，但官方是否願意讓大聯盟球員參賽仍是未知數，大聯盟球員工會主席Tony Clark表示，近期會與大谷和其他球員會談，並表示自己相當重視大谷和其他球員的意見。棒球將在2028重返洛杉磯奧運，除大谷外，「法官」Aaron Judge和費城人強打Bryce Harper都曾表態有興趣參與奧運，但大聯盟不開放大聯盟球員參與，則是採取和世界棒球12強一樣的模式，僅開放在40人名單外的球員參賽，大聯盟主席Rob Manfred對於是否開放大聯盟球員參賽，表示仍需要進行討論。大谷在今年明星賽期間受訪時，表達了自己想要參戰2028洛杉磯奧運的意願，並期望讓更多人能夠愛上棒球，「國際賽具有特別意義，特別是奧運，這能讓平常不看棒球的人，有機會來看棒球比賽，我認為這對棒球當然很重要，就我個人而言，我希望能參加奧運。」大聯盟球員工會主席Clark則表示，他預計在冬天和大谷還有其他球員進行會談，並表示大谷的意見非常重要，在會談之後，他會和大聯盟官方針對是否開放大聯盟球員參與奧運，進行討論。