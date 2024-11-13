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美國股市昨（12）日迎來漲多拉回的壓力，四大指數全數收黑，其中台積電ADR續跌逾1%，拖累台北股市今（13）日持續走低，開盤下跌86.86點、來到22894.91點。大盤持續走低，中小型股也同步下跌，櫃買指數開盤下跌0.07點、來到260.39點，暫守昨日低點。權值股全數走低，權王台積電開盤下跌5元、來到1045元；鴻海開盤下跌0.5元、來到213.5元；聯發科開在平盤價1265元。今日開盤量大強勢個股：新盛力、新復興、神準、順達、健和興；開盤量大弱勢個股：上銀、眾達-KY、中租-KY、潤泰全、中環。美國即將公布10月CPI數據，市場觀望氣氛濃厚，再加上先前因為「川普交易」的熱絡推動指數多數創新高，迎來漲多壓回的壓力，拖累美股四大指數昨日全數收跌，道瓊指數下跌382.15點或0.86%，收43910.98點，那斯達克指數下跌17.36點或0.09%，收19281.4點，標普500指數下跌17.36點或0.29%，收5983.99點，費城半導體指數下跌47.75點或0.93%，收5108.64點。科技五大天王全數走高，Meta上漲0.28%，蘋果持平，Alphabet上漲0.70%，微軟上漲1.2%，亞馬遜上漲1%，半導體股壓力沉重，高通下跌2.9%，應用材料下跌1.03%，德儀下跌1.43%，AMD下跌2.52%，輝達上漲2.09%，美光下跌4.19%。台股ADR全軍覆沒，台積電ADR下跌1.18%，日月光ADR下跌1.86%，聯電ADR持平，中華電信ADR下跌0.66%。