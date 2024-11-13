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國家氣候變遷對策委員會副召集人、和碩董事長童子賢12日出席活動時受訪，談到減碳及通貨膨脹，指台灣電價相對於中國或東南亞，已經有一點偏高的趨勢，若繼續調整，恐釀通貨膨脹更加嚴重。對此，前立委沈富雄透露，自己在幾個禮拜前和童子賢通過電話，「我說你是當今台灣政壇最適合的人選，能夠很溫和的施壓給民進黨，讓他們徹底的執行能源改造」，並直言民進黨內心已轉向，要放棄非核家園。沈富雄12日在節目《少康戰情室》透露，自己幾週前和童子賢通過電話，他跟對方說「你是當今台灣政壇最適合的人選，能夠很溫和的施壓給民進黨，讓他們徹底的執行能源改造」。沈富雄認為，因為童子賢是科技人，比郭智輝更能夠和黃仁勳及和AI有關的電子業的人通話，在這方面更內行，且和總統賴清德的關係也比郭智輝強，因此童子賢要扮演一個很重要的角色，讓民進黨知道核能是不能放棄的。沈富雄也大膽直言，「民進黨已經差不多準備好了，心裡頭已經轉向了，就是他要放棄非核家園」，不過他也告訴童子賢，在施壓、勸告民進黨過程中，一定要給對方面子和樓梯，他們就會自己走下來了。