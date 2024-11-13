澎恰恰（澎哥）上個月才奪下第59屆金鐘獎最佳綜藝節目主持人獎，還在還6千萬元債務的他百感交集，一路哭到後台，怎料，今（13）日週刊報導某影視大亨出面控訴，澎恰恰違反和他簽的經紀約，不僅私自接大陸的工作，陳姓女金主還領走合開公司的資金，而他討錢居然被澎恰恰傳訊息嗆「我用必要的方式解決，等您...」，自己覺得被恐嚇。對此，澎恰恰的經紀人表示，澎哥不清楚公司的狀況，只認為合約不合理，對於捲入糾紛感到無奈。

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據《鏡週刊》報導，一名王姓影視大亨指控，他聽說澎恰恰上一份與簡姓經紀人的合約快到期，年初便和澎哥、共同朋友陳姓女金主合開娛樂公司，安排澎赴對岸發展，3人各出25萬元，並簽下經紀約，沒想到，後來陳女因故和他起爭執，3月時把公司帳戶中的43萬元領走，隔天要求解約，澎恰恰也跟著撤資，兩人疑似要到大陸另起爐灶、合作賺錢。

王姓影視大亨主張和澎恰恰的合約還有效，找友人跟澎、陳女傳話兩人已經違約，必須賠償公司資金100倍的違約金，豈料，澎恰恰竟然傳微信訊息說：「從頭到尾我沒說過半句話，您找人要跟我要7500萬，我鄭重告訴您！什麼存證信函那沒用！如果再有人跟我提到任何您與我的事，既然您不願用法律處理，那就衝著我來，檯面上的檯面下的都隨您，我等您，隨時！一對一也無妨！我隨時都等您找我，我用必要的方式解決！等您...隨時隨地！」讓他自覺遭到恐嚇。

▲澎恰恰臨時缺席記者會，在臉書上發文透露近況。（圖／翻攝自澎恰恰FB）
▲澎恰恰近年積極工作，償還積欠的巨額債務。（圖／澎恰恰臉書）
拿金鐘獎一路哭到後台　澎哥請債權人主相信他

澎恰恰和許效舜、日前以《超級夜總會》抱走金鐘獎競爭激烈的綜藝節目主持人獎項，澎哥雖然致詞時只簡短說：「該感謝的都感謝了！老兵不死，謝謝大家！」卻被鏡頭拍到在後台受訪壓抑不住情緒，當場哭出來，頻頻用紙巾拭淚，許效舜說澎恰恰連到更衣間換衣服都止不住淚水，「這時候給他一個獎就像給一劑強心針。」

目前還背負約6千萬元欠款的澎恰恰對此，事後發文對各債主喊話：「除了感謝還是感謝！諸位債權人好朋友們，請相信我的決心！我更加賣力工作，力求不欠大家，謝謝大家的寬容。我只有一個方向，就是努力！加速賺錢...謝謝給我機會，真心感謝。」

▲《超級夜總會》主持人苗可麗、許效舜及澎恰恰發表感言時，收視達到2.82。（圖／三立提供）
▲▼澎恰恰（上下圖右）奪下金鐘獎情緒激動，講完感謝詞一路哭到後台。（圖／三立提供、記者葉政勳攝）
▲澎恰恰、許效舜、苗可麗《超級夜總會》。（圖／記者葉政勳攝）

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