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大聯盟今天公布銀棒獎得主，道奇日籍巨星大谷翔平連2年奪指定打擊銀棒獎，也是生涯第3度，追平「朗神」鈴木一朗紀錄，近日《NHK》回顧了大谷挑戰大聯盟第一年春訓時遇到困難，並請教鈴木一朗的小故事，不過讓日網友紛紛笑出來的是，大谷在訪談時最後的回答。大谷翔平本季轉戰道奇，終於拿到生涯首座大聯盟冠軍金盃，《NHK》在10日播出了大谷與道奇奪冠的幕後故事節目，其中回顧了大谷在2018年挑戰大聯盟的第一年，他在加入天使後的春訓比賽中，無論是投球還是打擊都陷入低潮。「每一天都覺得沒辦法展現出成果，這讓我困擾了許久。」大谷透露在這樣艱困的情況下，他決定向一名特別的人物求助。大谷坦言，「我其實不太喜歡向別人求助，平常也很少主動去找教練談心。讓鈴木一朗聽我傾訴，似乎是不太適合的事情。我這種程度的選手，有資格向他請教嗎？我也曾猶豫過，不過我還是主動聯繫他了，問他是否方便聊聊。」而鈴木一朗的一席話，深深地打動了大谷的心，「我們聊了很多技術性的話題，但他當時說了一句話讓我頓悟。他說，我應該更相信自己的才能、過去的經歷和潛力，這讓我覺得這正是我一直想聽到的話。」最後他在紀錄片中露出潔白的牙齒說道，「最後我還拿了瓶日本能量飲回家。」這可愛的結論讓日本網友紛紛笑出來，留言表示，「最後那瓶能量飲太好笑了」、「他收到能量飲的故事竟然沒被NHK剪掉」、「笑翻了」。