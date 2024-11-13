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前媒體人璩美鳳向週刊爆料，民眾黨主席柯文哲曾在一次內部會議中，用手指撫摸她的前臂，稱讚「妳皮膚好好」，事後還傳訊說，「人不可以太聰明，太漂亮，太年輕」。對此，律師呂秋遠回憶璩美鳳的過往，當年轟動一時的光碟事件，「未婚夫、最好的朋友，聯手把她送進地獄，全球華人，沒有人不認識她，她成為被觀看、嘲笑的對象」。呂秋遠回顧，對2000年以後出生的人來說，對璩美鳳這個人可能很陌生，但她在30年前，卻是政壇上非常閃耀的新人，她並不是一開始就從政，是一名記者，是因為偷拍同志酒吧，嚴重違反新聞倫理，被台視開除後，加入新黨，並以第一高票當選台北市議員，當她揭發「宗教上師」宋七力與謝長廷之間的關係後，聲量攀上高峰，不過政治路大概也就到這裡，佔據版面的，逐漸是她的感情世界。呂秋遠指出，1998年，璩美鳳擔任新竹市文化局長，跟市長蔡仁堅交往，到2001年時，發生了一件當時轟動台灣社會的大事，也就是光碟事件，當時蔡仁堅已經是她的未婚夫，或許因為懷疑璩美鳳有與其他人交往，因此委託璩美鳳最親密的好友郭玉玲，在她的家裡、手機、車上、辦公室，裝設各種監視器，蒐集她的所有行蹤，就在房間裡，拍攝到她與另一位已婚的男士發生性關係。呂秋遠提到，郭玉玲身為她最好的朋友，把全程性愛過程販賣給《獨家報導》雜誌，這個雜誌竟然隨著雜誌搭售性愛光碟，當時這件事引起全台灣震驚，1990年以後出生的人，大概都曾經有記憶，對男女主角品頭論足，對於璩美鳳來說，傷害應該無以復加，「未婚夫、最好的朋友，聯手把她送進地獄，全球華人，沒有人不認識她，她成為被觀看、嘲笑的對象」。呂秋遠說，如果覺得自己現在過得很慘，想想當時的璩美鳳，她從高峰跌下，變成許多人幻想、訕笑、污辱的對象，她的影像，永遠留在網路與別人收藏的光碟裡，而國民黨立委徐巧芯的媽媽，甚至因為當時巧芯的舊名跟她同名，所以決定改名，可見當時這件事情，帶給她有多大的傷害，能從地獄走回來，真的很不容易。呂秋遠續指，或許璩美鳳之後走得很坎坷，政治立場也與許多人不同，許多人甚至忘記那段萬人爭睹的過去，但是在她指控柯文哲性騷擾時，那段記憶又被喚起，「我們大概很難想像23年前，竟然有雜誌可以這麼明目張膽的侵害人權，而當時的台灣人，乃至於全世界的華人，又有多麼嗜血」。不過，呂秋遠也說，性騷擾這件事，刑事已經過了6個月的告訴期間，民事請求損害賠償的時效，也已經在10月初就屆滿2年，恐怕在司法上已經難以還誰清白，在這時間提出這種指控，就算真有其事，也已經沒有司法上的意義，只希望任何被傷害的人，即便逆天，也能一切安好。