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一名馬來西亞男在三年前弒母後，將屍體藏在冰箱內，並照常與屍體同住逾三年，直到近期積蓄花光、沒錢吃飯，他才自首想吃牢飯，此案震驚外界。綜合馬來西亞媒體報導，這起命案今早在吉隆坡華聯花園（Taman OUG）被揭發，當地警方趕到後在命案現場逮捕年約53歲的嫌犯，並釐清案發經過。嫌犯坦承在2021年3月殺害母親，然後將母親的屍體藏在冰箱里，直至警方在昨（12）日9點接獲報案，前往嫌犯住家調查後，才揭發此宗案件。據悉，50多歲的嫌犯與80多歲母親是因宗教問題產生口角，而導致這起命案發生。他的鄰居透露，嫌犯平常都是獨來獨往，除了早上會出門打包食物外，很少出門。鄰居說，他們很少跟對方接觸，只知道對方以前跟母親同住，之後母親就不見了。嫌犯這三年以來都靠以前存下來的積蓄度日，但錢快花光，除了擔心沒飯吃，也疑似是擔心沒錢還電費會導致母親遺體發臭，因而選擇自首。鄰居也猜測，嫌犯可能不想繼續承受被人發現命案的心理壓力而自首，或許還想透過自首來減輕刑期，例如逃避死刑。嫌犯患有慢性病，因耗盡儲蓄而面臨財務問題。目前死者的遺體被送往馬大醫藥中心（PPUM）太平間以進行解剖，而嫌犯也被送往同一家醫院接受治療。