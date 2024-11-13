新北耶誕城將於11月15日點燈開城，而新北最高「50樓Café自助餐廳」與耶誕城主場僅一街之隔，也將於11月15日至1月1日同步耶誕城而推出「海陸盛典」，週一至週四全天及週五午餐菜色全面升級，增加酥皮烤鮭魚、新加坡辣炒螃蟹、金湯酸菜魚等菜色，週五晚餐、週六日全天以及特殊假日(12月24、25、31日三天晚餐)更加碼耶誕大餐，每位客人皆可獨享「波士頓龍蝦」半隻。
「海陸盛典」週一至週四全天及週五午餐菜色全面升級，中西並陳，像是歐美國家節慶餐點中經常出現的「酥皮烤鮭魚」，柔嫩鮭魚菲力裹上千層酥皮烤製，外層金黃酥香，口感豐富。「鐵板鮮蝦佐海膽蛋黃醬」以絲滑海膽醬與清甜蝦肉，帶出新鮮海味。「新加坡辣炒螃蟹」加入泰式辣椒膏、番茄醬、三花奶水與螃蟹一同燴煮，甜中帶辣。「脆皮豬五花」經長時間醃製、風乾，烘烤後再反覆澆淋高溫熱油，外皮咔滋鬆脆，鹹香不膩。還有湯底融合南瓜與酸菜熬煮的「金湯酸菜魚」，點綴適量花椒、辣椒，酸香微辣。
週五晚餐、週六日全天以及特殊假日(12月24、25、31日的三天晚餐)更加碼耶誕大餐，每位客人皆可獨享「波士頓龍蝦」半隻，佐搭以番茄、橄欖熬煮的葡式特色醬料，酸甜清爽滋味結合飽滿龍蝦肉，更添鮮美。還有「慢烤羊肉」，先以迷迭香、百里香、黑胡椒醃漬過夜，炙烤到外酥內嫩，濃郁肉香配上清新薄荷醬。「羅望子炸鮮蝦」蝦隻飽含檸檬葉、香茅、南薑清香，再淋上羅望子、魚露、椰糖煮成的醬汁提味，充滿泰式風情。甜點部分則有「栗子蒙布朗蛋糕」、「焦糖巧克力塔」、「一口蘋果酥」等。
「海陸盛典」餐費如下平日午餐999元+10%、晚餐1,099元+10%，週五晚餐、週六日全天以及特殊假日(12/24、25、31三天晚餐)1,499元+10%。
台南遠東香格里拉則是配合「大台南國際旅展」，11月15日至18日推出優惠餐券，像是「遠東CAFÉ自助餐廳」就有週一至週五「平日自助午餐單人券」六張券乙組，原價7,788元，優惠價5,940元，約7.6折；「平日自助午或晚餐單人券」五張券乙組，原價7,040元，優惠價5,400元，約7.7折，平均每人只要1,080元，即可豪饗各國料理吃到飽。
另還有「THE MEZZ牛排龍蝦館」超值西式套餐組「雙人海陸套餐」單張券2,980元(原價4,080、約73折)，以及打到約7.9折的烤鴨券。台南遠東香格里拉線上旅展（按此），自11月15日至29日開放網路購買。線上還提供兩款獨家住宿券，限時快閃優惠自11月15日至22日，最高達21折，每人每晚平均僅2,500元起，數量有限、售完為止。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
我是廣告 請繼續往下閱讀
週五晚餐、週六日全天以及特殊假日(12月24、25、31日的三天晚餐)更加碼耶誕大餐，每位客人皆可獨享「波士頓龍蝦」半隻，佐搭以番茄、橄欖熬煮的葡式特色醬料，酸甜清爽滋味結合飽滿龍蝦肉，更添鮮美。還有「慢烤羊肉」，先以迷迭香、百里香、黑胡椒醃漬過夜，炙烤到外酥內嫩，濃郁肉香配上清新薄荷醬。「羅望子炸鮮蝦」蝦隻飽含檸檬葉、香茅、南薑清香，再淋上羅望子、魚露、椰糖煮成的醬汁提味，充滿泰式風情。甜點部分則有「栗子蒙布朗蛋糕」、「焦糖巧克力塔」、「一口蘋果酥」等。
「海陸盛典」餐費如下平日午餐999元+10%、晚餐1,099元+10%，週五晚餐、週六日全天以及特殊假日(12/24、25、31三天晚餐)1,499元+10%。
台南遠東香格里拉則是配合「大台南國際旅展」，11月15日至18日推出優惠餐券，像是「遠東CAFÉ自助餐廳」就有週一至週五「平日自助午餐單人券」六張券乙組，原價7,788元，優惠價5,940元，約7.6折；「平日自助午或晚餐單人券」五張券乙組，原價7,040元，優惠價5,400元，約7.7折，平均每人只要1,080元，即可豪饗各國料理吃到飽。
另還有「THE MEZZ牛排龍蝦館」超值西式套餐組「雙人海陸套餐」單張券2,980元(原價4,080、約73折)，以及打到約7.9折的烤鴨券。台南遠東香格里拉線上旅展（按此），自11月15日至29日開放網路購買。線上還提供兩款獨家住宿券，限時快閃優惠自11月15日至22日，最高達21折，每人每晚平均僅2,500元起，數量有限、售完為止。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！