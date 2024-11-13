我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委王鴻薇昨日揭露行政院政委陳時中8月與時任中華開發資本公司副總王必勝等人餐敘，會後陳時中更與香肩美女比肩而出，嘲諷「重情重義重粉味」，對此照片中女醫師田知學高EQ回應讓王鴻薇大翻車，如今其身分曝光，目前為振興醫院急診重症醫學部代理部主任，身為急診科醫師，長年推廣CPR與AED，求學階段曾因原民身分被霸凌甚至圍毆，都未能阻止其在課業上的成就，成為一名醫師，過去也曾出版第一套原住民語的兒童繪本，斜槓繪本作家，用不同的方式貢獻台灣。田知學出生於南投信義鄉為布農族，自小就成績優異，從陽明大學醫學系畢業後後到台北榮總的急診實習，也因此體認到生命的脆弱，決定投入與死神拔河的急診科醫生生涯，而身為急診科醫師，因此長年透過各種方式推廣CPR與AED的重要性，期盼台灣「人人會都CPR、處處都有AED」。田知學也到台灣各地舉辦急救教育訓練，讓更多人學習CPR與AED，首場推廣教育就獻給家鄉南投信義鄉，讓更多人在遇到緊急狀況時，能夠伸出援手、救人一命，一同加入救人的行列。褪去白袍田知學另個身分為繪本作家，希望能傳承布農族文化與語言，出版過第一套原住民語的兒童繪本《布農族．法莉絲 Bunun．Valis》，鼓勵布農族孩童讀書、追求夢想。田知學過去也曾透露，從小原住民的身分彷彿是個魔咒，即使成績優異，卻在城市校園因原住民身分被霸凌甚至是圍毆，而這些都未阻止其在課業上的成就，並成為一名醫師。田知學回憶，過去父親曾說「嫉妒是最深層的讚美」，藉此鼓勵她用正面積極的角度去思考與面對人生，不要被外人的嫉妒與惡意中傷。如今其強大心理素質一覽無遺，對於王鴻薇嘲諷稱「粉味」，田知學高EQ回應稱當作是稱讚，而不是詆毀，更稱有人不得已「粉味」，「在我心中，她們是美麗的！」