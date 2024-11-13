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資深媒體人璩美鳳指控民眾黨主席柯文哲於2022年對她伸「鹹豬手」性騷擾，她公開LINE對話截圖，柯文哲傳訊「人不可以太聰明，太漂亮，太年輕」、「聘你當國安會副秘書長」給他，並曝柯文哲在會議中當作現場沒人，抓起她的手前後撫摸。對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡指出，柯市府時代時，市政府有明確規定，若男女單獨待在會議室，大門必須打開，因此她認為柯文哲對女性是尊重的。陳智菡12日在節目《少康戰情室》談及璩美鳳控柯文哲性騷擾一事，璩美鳳說柯文哲騷擾、寫下決定聘她當國安會秘書長訊息的時間點是在2022年10月，但那個時間點是九合一選舉，而非總統大選，所以這個時間點非常奇怪，且璩美鳳說當時會議在場所有人，都沒有對柯文哲的行為表達意見，「這些與會人員是誰？」陳智菡也透露，自己到市政府的第一天就非常明確知道柯文哲對女性是尊重的，因為在柯文哲在擔任台北市長時，市府明確規定若會議室內只有男女各1人在其中，就必須把會議室的門打開，整個市政府都知道這個規定，因此這次柯文哲被璩美鳳控性騷，她充滿質疑。