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▲台灣「McGriddles厚鬆餅堡系列」實拍。（圖／記者蕭涵云攝）

▲一路靠近台北光復餐廳，發現路上行人都是要前往麥當勞，連門口也一堆人在等。（圖／記者蕭涵云攝）

▲麥當勞台北光復門市鐵粉何小姐，半小時內吃爆3個厚鬆餅堡！（圖／記者蕭涵云攝）

▲平常就喜歡鬆餅的張先生，推薦一定要點有加蛋的版本，「吃起來層次感會非常的好」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲台灣民眾總算可嚐鮮鹹甜風味的厚鬆餅堡。（圖／記者蕭涵云攝）

日韓超搶手、香港開賣即斷貨的麥當勞「楓糖鬆餅漢堡」台灣開賣也秒殺！繼民眾清晨5:30排隊目睹有人一次買下17顆漢堡，《NOWnews今日新聞》記者也直擊台北光復餐廳，現場多達50位民眾排隊等餐，鐵粉何小姐更是「半小時內吃爆3個」，魅力有夠驚人。台灣麥當勞近期備受矚目，繼「獵人之亂」連兩週搶翻天，本週又馬上掀起「厚鬆餅堡之亂」。早在日本、韓國都常態販售的「McGriddles楓糖鬆餅漢堡」，今年暑假在香港開賣即斷貨。台灣民眾敲碗多時、總算在今天正式開賣，沒想到第一天各地麥當勞門市就湧入排隊人潮買爆。今天早餐供應時段尚未結束，已有部分麥當勞餐廳宣告完售，而《NOWnews今日新聞》記者在麥當勞台北光復餐廳，直擊早上多達50位民眾湧入點餐，民眾透露候餐約等了近30分鐘才拿到麥當勞「厚鬆餅漢堡」。不少人都是在日本吃過，一知道台灣開賣就趕快來朝聖，體驗不用飛日本也能吃到的滋味。不過記者發現台灣開賣的McGriddles沒有日本的培根口味，改成了「火腿蛋厚鬆餅堡」來供應。也有民眾張先生分享：「一打開就聞到超濃厚的蜂蜜味五告讚，不知道是不是我也很喜歡鬆餅的原因」，大讚「鬆餅超級軟綿口感很佳，比滿福堡吃起來好吃太多XD」。他還推薦一定要點有加蛋的版本，「吃起來層次感會非常的好」。