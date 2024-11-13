我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曾莞婷不滿遭到牽扯，憤怒表示根本沒有記者找她求證。（圖／曾莞婷臉書）

▲台北朝熹宮負責人林翊綺過去也曾是小咖藝人，如今以「老天爺眷顧的通靈少女」自居。（圖／林翊綺IG）

「邪教」風波燒進演藝圈！台北市安和路上的「安和財神廟（台北朝熹宮）」據傳在圈內頗具熱度，不少明星都會來拜拜求財，但與朝熹宮有關的傳聞疑似負面偏多，有報導稱女星曾莞婷也前去參拜過。對此，曾莞婷今（13）日不滿回應：「記者甚至沒有跟我本人求證過，新聞就發的滿天飛」，這情況讓她相當無奈，憤怒的說：「這個圈子真的是，難道我有的一切成績不是靠自己努力而是靠什麼宮廟嗎？」曾莞婷稍早在臉書發文，駁斥自己被捲入演藝圈邪教風波，她無奈的說：「這個圈子真的是，難道我有的一切成績不是靠自己努力而是靠什麼宮廟嗎？斗大的標題加上我的名字，還以為是我參加邪教騙人家錢勒。」曾莞婷說自己的名字被放進標題前並未有記者向她求證過，直到朋友詢問她才看到報導，讓她非常傻眼，直呼自己真的很心累。據《鏡週刊》報導，這個有邪教疑雲的宮廟就是台北朝熹宮，該宮廟負責人林翊綺過去也曾是小咖藝人，如今以「老天爺眷顧的通靈少女」自居，經常在IG、臉書分享宮廟資訊。報導稱廟方人士說多位藝人都去參拜過，其中還有曾莞婷的名字。而該宮廟香火鼎盛，問事、求姻緣全都有，目前預約已經要排到明年8月以後了。有演藝圈內人士透露，曾去朝熹宮問事過，結果被有陰陽眼的朋友說，身邊出現「黑色動物」，該名藝人才驚覺，每次只要講到林翊綺的事都會覺得身體不舒服，更說有別的藝人提到林翊綺，居然連續4天睡不好、頭痛想吐，似乎非常駭人。