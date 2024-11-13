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立法院財政委員會審查《財政收支劃分法》，上週朝野立委爆發肢體衝突，國民黨籍召委陳玉珍3分鐘宣布散會，完成審查，引發綠營不滿，本周輪到民進黨籍召委賴惠員，但周一確認議事錄，綠營認為開會無效，又引發藍營杯葛，會議空轉一整天。不過今（13）日開會，朝野達成協議，交由表決確認議事錄是否有效，因藍委佔人數優勢，表決後，確認議事錄有效，也代表《財劃法》確定完成初審，爭議暫告一段落。藍綠立委今一早在開會前就先溝通，希望能盡速讓爭議落幕，否則其他議程都無法開會，大家都不樂見，因此賴惠員會在一開會就先宣讀民進黨提議，認為審查結果無效、議事錄應未予確認，再由國民黨立委賴士葆舉手反對，進入表決，若綠營輸了就輸了，雙方各自再對外表達自己立場。民進黨立委郭國文還對賴士葆說，要說話算話，「你也是姓賴（信賴）的。」9點開會後，藍綠就都照劇本演出，賴惠員先宣讀，民進黨立委認為會議無效，但藍委反對，接著就表決，藍委7票、綠委5票，表決通過確認議事錄。藍委接著就到會議室外開記者會，民進黨後續也一樣要理性，如果意見不一致，還是要用民主方式進行表決，不要浪費大家時間，開會時間應該要開會。知情人士說，民進黨雖不認同國民黨3分鐘完成審查《財劃法》，但對於《財劃法》修法，並不反對，畢竟讓地方政府增加稅收，對大家都是好事；另一方面，藍營送出委員會的版本，藍營內部也有歧見，如要參選高雄市長的藍委柯志恩也不支持，因此等行政院也提出院版後，大家再到朝野協商討論如何修法。該人士說，反正到朝野協商，大家也還是會有一番爭執，既然《財劃法》已經送出委員會，那就照程序等立法院長韓國瑜召集朝野協商，《財劃法》與意識型態無關，國民黨也必須尊重中南部意見，否則未來也不用選了，因此今天才會有藍綠的共識，先確認議事錄，讓財政委員會繼續開會。