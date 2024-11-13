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民眾黨主席柯文哲昨剛被媒體人璩美鳳控訴性騷擾，今（13）日被提訊就以驚人的光頭造型現身。國民黨台北市議員游淑慧也疑惑，深秋剃光頭頗為突然且跳tone，難道是否在釋放什麼「暗號」或「訊息」？柯文哲今被提訊，突以光頭造型亮相，讓人驚訝。據了解，柯文哲是主動要求理髮，由室友幫忙推剪成現在的模樣。對此，國民黨台北市議員游淑慧也感到很意外，「昨天璩才指控他性騷，今天他就剃光頭。是巧合還是對外釋出一種暗示回應，我們不得而知。」游淑慧進一步分析，在政治人物的政治動作裡，有時候「剃光頭」或是「斬雞頭」代表的意義類似，都是有「自清和宣誓」的意味，表示自己的清白以及堅持到底的決心。此外，剃光頭這個畫面也容易再次煽動支持者悲憤不捨的情緒 。游淑慧認為，無論柯文哲目的為何，大家都可以發現，一個簡單的動作就能帶動媒體風向討論，即便人在看守所，「柯文哲依然擅長操作輿論」。在深秋時才剃光頭，舉動突然且跳脫，難免會讓外界多做聯想。