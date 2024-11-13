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▲金浩中肇事後17小時才接受酒測，體內濃度已經無法判定是否酒駕，所以最終沒被以酒駕判刑。（圖／金浩中IG）

南韓歌手金浩中今年5月9日酒駕撞上計程車，隨後肇事逃逸，還找來經紀人想掩蓋罪刑，讓經紀人換上他的衣服到警局自首，企圖想讓別人來頂罪，被檢察官求處3年6個月有期徒刑。今（13）日判決結果出爐，法院判金浩中需服刑2年6個月，但由於他案發後17小時才接受酒測，濃度難以判定，因此最後並未依酒駕被判刑。金浩中車禍事件發生在首爾江南區狎鷗亭洞道路上，當時他的車輛穿越中線撞上對向車道的計程車，看起來相當失控，因此被警方依酒駕罪名送辦。但由於金浩中肇逃，事發後過了17小時才出來接受酒測，酒精濃度已經無法正式判定，因此逃過酒駕罰責，被判處2年6個月有期徒刑。回顧當時案情，金浩中在案發後一度不認罪，還如期於當月18、19日舉行演唱會，爽撈2天40億韓元（約新台幣1億元）的收入後，才對外界承認罪刑。案發後金浩中的經紀人更換上他的衣服到警局自首，另一個經紀人則想辦法銷毀行車紀錄器，經紀公司更辯稱不是酒駕，只是「駕車技術不純熟」，掀起南韓群眾怒火。後來金浩中一改不認罪態度，3度發表聲明向外界致歉：「我身為公眾人物，這段時間對於自己的行為感到後悔，已經主動到警局承認酒駕，想向粉絲與全國民眾道歉」，並與計程車司機達成和解，但仍無法平息社會怒火，遭網友痛批：「根本是想減刑才變臉」、「這種明星實在是太可怕了」、「道歉也沒用，再也不會聽你的歌」。