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民眾黨主席柯文哲昨日遭媒體人璩美鳳指控性騷擾，企業家宣明智之子宣昶有更出面證實此事，對此政治評論員吳靜怡表示，柯文哲性騷風波，震撼彈是投往民眾黨新竹市，「藍白合作提早炸了！」過去高虹安在選舉期間尊稱「宣爸、宣媽」，那股背後網路的力量是宣昶有相關公司協同運作，而民眾黨昨狂轟璩美鳳，間接限縮了新竹市藍白合的空間，「這讓黃國昌情何以堪」。對於柯文哲性騷風波，吳靜怡表示，宣昶有昨願意用當事人的身份出來陪同璩美鳳開記者會，這代表宣家人對柯文哲已經失望透了，過去高虹安在新竹選舉時，背後支持高虹安的鐵柱根本不是柯文哲，是高虹安尊稱的「宣爸、宣媽」，那股背後網路的力量也是宣昶有相關公司協同運作，民眾黨昨日狂轟璩美鳳，甚至還散佈懷疑璩美鳳的言論，也間接限縮了新竹市藍白合的空間，「這讓黃國昌情何以堪」。吳靜怡指出，國民黨新竹市若又要禮讓民眾黨，那麼地方會存在更多的分裂空間，畢竟黃國昌現在已經無法擁有任何一張綠的選票，柯文哲名聲敗壞的結果，就是讓黃國昌在藍白合的情況下，只靠藍營基本盤，甚至還會造成藍營地方勢力的分裂，一加一還不一定大於二。最後吳靜怡表示，黃國昌「藍白合贏綠」的遊戲走不出立法院，民眾黨選戰走不出柯文哲、高虹安通通貪污的組合拳，這就是2026年民眾黨選戰的狀況。