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▲周曉涵（右一）除了曬出與趙震雄（中）單獨合照外，還上傳兩人與薛仕凌（左一）、柯震東（左二）和林依晨（右二）等人的合照。（圖／周曉涵 IG）

40歲女星周曉涵近日在社群平台上分享一張與韓劇《信號》男主角趙震雄的合照，引發廣大粉絲熱烈迴響。該張照片在貼出短短兩日內便吸引近萬人按讚，顯示出趙震雄在觀眾心中的超高人氣。不少粉絲留言表示羨慕，稱讚這張照片滿是「偶像同框」的驚喜和期待，更有人大呼也想與趙震雄合影。周曉涵還同時上傳與趙震雄、薛仕凌、柯震東和林依晨等大咖藝人合照，並以夯劇名形容：「每一場相遇或許都是一種『信號』。」在照片中，周曉涵紮起頭髮，穿著黑色皮衣外套搭配簡約白上衣和灰白色牛仔褲，展現率性又不失魅力的一面。趙震雄則身穿黑色上衣與鐵灰色西裝褲，簡約中不乏型男氣質。值得一提的是，除了趙震雄，照片中還有其他知名藝人，包括薛仕凌、柯震東和林依晨等人，讓這張照片更顯得星光熠熠。周曉涵透露，自己在拍照前還特別準備了韓文版自我介紹，表示對於這次相遇的珍惜。周曉涵在貼文中寫道：「每一場相遇或許都是一種『信號』」，配上一顆愛心圖案，表達對趙震雄的欣賞。這番感性發言也讓粉絲感同身受，連同為藝人的鍾欣怡也在留言區激動表示：「我超愛他！我尖叫！」顯示趙震雄的跨國魅力。《信號》自播出以來便受到熱烈關注，影帝趙震雄的精湛演技更是讓該劇成為經典之一。此次周曉涵與趙震雄的同框合影，無疑是粉絲眼中的驚喜福利，也讓觀眾更加期待未來可能出現的跨國合作與交流。