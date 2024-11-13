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國民黨立委王鴻薇昨日揭露行政院政委陳時中8月與時任中華開發資本公司副總王必勝等人餐敘，會後陳時中更與香肩美女比肩而出，嘲諷「重情重義重粉味」；事後陳時中澄清，圖中女性皆為女醫師，而照片中女醫師田知學也PO文直言，自己就是被拍到的人之一，更稱自己把「粉味」當作是稱讚，而不是詆毀；王鴻薇是也為此在臉書致歉。對此，前立委鄭麗文質疑，通常公會活動都是辦在喜來登的B2，34樓的「世貿名人坊」消費高，不像公會辦活動的地點。王鴻薇12日表示接獲爆料，陳時中8月與王必勝、開發金控集團高階主管餐敘，會後陳時中更被拍到與香肩美女比肩而出，質疑飯局間究竟聊了什麼？陳時中則澄清，當天活動為醫界友人餐敘，陳、王兩人同時受邀與會，而圖中女性皆為女性醫師，來自口腔外科、急診醫師等不同專業領域，都是非常優秀可敬的醫界夥伴；王必勝也在社群平台表示，自己是受牙醫師公會全聯會邀請參加餐會，當天在座女士大都是牙醫師及醫師。振興醫院急診重症醫學部代理部主任田知學也PO文直言，她就是被拍到的人之一，「那篇報導的確讓人不愉快！但我把『粉味』當作是稱讚，而不是詆毀」。王鴻薇也緊急在臉書發文，「我要向感覺不快的女醫師致歉」，她解釋，發文雖然是基於監督政府官員言行及政商關係，但讓照片中的女醫師感受到不愉快，「我要在此向女醫師們致上歉意」。不過鄭麗文在節目《大新聞大爆卦》指出，過去陳時中在選舉時，也被曝光過類似照片，因此在外人眼裡就怪怪的；此外，鄭麗文回憶自己當立委時跑過很多行程，通常公會活動都是辦在喜來登的B2，因為都是公費或是分攤，「世貿名人坊」已經是台灣最頂級的消費之一，不太像公會辦活動的地點，「說牙醫公會活動辦那裡，不太像，但是中華開發辦在那裡，就很像了」。