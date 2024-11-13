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▲▼宋再臨遺照（上圖）被韓媒曝光。（圖／翻攝自韓民族、宋再臨IG）

▲宋再臨將永遠安眠首爾市市立昇華院。（圖／宋再臨IG）

韓星宋再臨演過《擁抱太陽的月亮》、《于氏王后》等知名連續劇，10月13日才完成音樂劇《凡爾賽玫瑰》演出，怎料，昨（12）日卻被發現陳屍家中，享年39歲，身旁留有2張A4紙大小的遺書，警方初步判斷為輕生。據韓媒最新消息，宋再臨的靈堂已經布置完成，穿黑色上衣的帥氣遺照也曝光，葬禮預計在14日中午12點舉行。據韓媒報導，宋再臨的靈位設立在首爾汝矣島聖母醫院殯儀館，14日舉辦追思會，結束後將長眠首爾市市立昇華院，而家屬選用的遺照曝光，宋再臨穿著全黑高領毛線衫，一張深邃又性格的五官相當英俊，讓不少粉絲看到都很心痛，不敢多看幾眼。宋再臨2022年上節目宣傳電影《你好》（Hello），被問到以後自己的葬禮會如何舉辦，他說：「雖然有點矯情，但在我的葬禮上，大家會開香檳，辦一個節慶般的葬禮是我的願望清單之一！」一旁女演員李允智直呼：「哥哥太酷了！」此外，宋再臨也被問及，如果面對死亡，第一個會想到的人是誰，他回答：「當然是我的父母。」下一句接著說： 「但我不能先走！」