天兔颱風（國際命名：Usagi，日本提供）今（13）日上午轉為中颱，持續朝西北方前進，目前與桔梗、萬宜持續呈現「3颱共舞」，天氣風險公司分析師李至晟指出，天兔颱風預計會在明（14）日下半天開始北轉，週五、週六（11/15、11/16）最靠近台灣，週六下半天遠離台灣，期間恆春半島、花東要留意強風和豪大雨的威脅。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中度颱風天兔，今天上午8時的中心位置在鵝鑾鼻東南方1200公里的海面，以每小時28公里的速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒33公尺，相當於11級風，瞬間最大陣風每秒43公尺，相當於13級風，七級風平均暴風半徑120公里。

▲中度颱風天兔路徑非常貼近台灣，氣象署發布海陸警報的機率高。（圖／中央氣象署）
▲中度颱風天兔路徑非常貼近台灣，氣象署發布海陸警報的機率高。（圖／中央氣象署）
3颱共舞還在上演　天兔颱風路徑貼近台灣

李至晟說明，目前洋面上還有3個颱風，先前的銀杏颱風已經減弱為一般低壓，桔梗颱風會在今明兩天接近中國華南時快速減弱，萬宜颱風受到東北季風跟地形雙重不利因素的影響，會在呂宋島附近減弱，再度北上的機會比較低。

而威脅最大的天兔颱風，颱風中心將在明天下半天掠過呂宋島東北部，並沿著太平洋高壓邊緣北轉，在週五進入巴士海峽，週五晚上到週六清晨在台灣的東南近海轉東北後，預測週六趨向琉球群島並遠離台灣。

▲天兔颱風可能在明天發布海陸警報，週五、週六最靠近台灣，風雨最大。（圖／賈新興提供）
▲天兔颱風可能在明天發布海陸警報，週五、週六最靠近台灣，風雨最大。（圖／賈新興提供）
天兔颱風海陸警報機率高　太平洋高壓強弱是關鍵

氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興提及，天兔颱風受太平洋高壓增強西伸影響，路徑有再略偏西的趨勢，明天至週五因為北側太平洋高壓減弱，路徑則有偏北轉東北的趨勢，依目前預報資料顯示，天兔颱風於明天清晨4時發布海警，並於明天晚上8時發布陸警。

天兔颱風發布陸警後，預估週五下午「暴風圈接觸陸地」，週六下午「脫離陸地」，週日清晨「脫離台灣海域」；目前的觀察重點將是明後天，太平洋高壓是否持續強勢，如果有明顯減弱，天兔颱風會提早北轉，降低對台灣威脅，但若減弱較慢、較小，天兔颱風較晚北轉，就會更靠近台灣。

▲天兔颱風路徑重點，將落在明後天，太平洋高壓是否持續強勢，會決定其北轉的位置及角度。（圖／賈新興提供）
▲天兔颱風路徑重點，將落在明後天，太平洋高壓是否持續強勢，會決定其北轉的位置及角度。（圖／賈新興提供）
天兔颱風貼近台灣　花東小心豪大雨威脅

李至晟提醒，天兔颱風將在明天晚上開始，在南部、東半部陸續出現間歇性陣雨，週五晚上到週六清晨，距離颱風最近的「恆春半島和花東」要留意強風和豪大雨；受到地形屏障的西半部，這段時間會轉為和近期類似的陰偶雨天氣。

此外，較好的消息是，天兔颱風在北上過程中會快速減弱，各地的風雨可望在週六白天快速緩和，逐漸轉為東半部迎風面短暫雨的天氣。週日（11/17）天兔颱風移動到琉球那霸附近，對台灣已經沒有顯著影響，後續主要是東北季風接手主導環境。

▲天兔颱風週五至週六最接近台灣時，包括花蓮、台東、恆春半島將會有明顯較大雨勢；週六基隆北海岸、宜蘭、大台北山區也會有局部大雨。（圖／中央氣象署）
▲天兔颱風週五至週六最接近台灣時，包括花蓮、台東、恆春半島將會有明顯較大雨勢；週六基隆北海岸、宜蘭、大台北山區也會有局部大雨。（圖／中央氣象署）

天兔颱風最新路徑！賈新興：海陸警跑不掉　「風雨最劇烈區域」曝

天兔颱風各國路徑一致了！襲台仍有好消息　雨勢最大時間、熱區曝

颱風動態整理！天兔「路徑、強度、風雨影響、海陸警時間點」一覽

天兔颱風轉向時間延後了！最新路徑、風雨影響曝　暴風圈恐掃3地

關鍵字