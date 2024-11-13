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▲中度颱風天兔路徑非常貼近台灣，氣象署發布海陸警報的機率高。（圖／中央氣象署）

▲天兔颱風可能在明天發布海陸警報，週五、週六最靠近台灣，風雨最大。（圖／賈新興提供）

▲天兔颱風路徑重點，將落在明後天，太平洋高壓是否持續強勢，會決定其北轉的位置及角度。（圖／賈新興提供）

▲天兔颱風週五至週六最接近台灣時，包括花蓮、台東、恆春半島將會有明顯較大雨勢；週六基隆北海岸、宜蘭、大台北山區也會有局部大雨。（圖／中央氣象署）

，持續朝西北方前進，目前與桔梗、萬宜持續呈現「3颱共舞」，天氣風險公司分析師李至晟指出，，期間恆春半島、花東要留意強風和豪大雨的威脅。中度颱風天兔，今天上午8時的中心位置在鵝鑾鼻東南方1200公里的海面，以每小時28公里的速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒33公尺，相當於11級風，瞬間最大陣風每秒43公尺，相當於13級風，七級風平均暴風半徑120公里。李至晟說明，目前洋面上還有3個颱風，先前的銀杏颱風已經減弱為一般低壓，桔梗颱風會在今明兩天接近中國華南時快速減弱，萬宜颱風受到東北季風跟地形雙重不利因素的影響，會在呂宋島附近減弱，再度北上的機會比較低。而威脅最大的天兔颱風，颱風中心將在明天下半天掠過呂宋島東北部，並沿著太平洋高壓邊緣北轉，在週五進入巴士海峽，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興提及，天兔颱風受太平洋高壓增強西伸影響，路徑有再略偏西的趨勢，明天至週五因為北側太平洋高壓減弱，路徑則有偏北轉東北的趨勢，天兔颱風發布陸警後，；目前的觀察重點將是明後天，太平洋高壓是否持續強勢，如果有明顯減弱，，但若減弱較慢、較小，李至晟提醒，天兔颱風將在明天晚上開始，在南部、東半部陸續出現間歇性陣雨，；受到地形屏障的西半部，這段時間會轉為和近期類似的陰偶雨天氣。此外，較好的消息是，，逐漸轉為東半部迎風面短暫雨的天氣。週日（11/17）天兔颱風移動到琉球那霸附近，對台灣已經沒有顯著影響，後續主要是東北季風接手主導環境。