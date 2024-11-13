天兔颱風（國際命名：Usagi，日本提供）今（13）日上午轉為中颱，持續朝西北方前進，目前與桔梗、萬宜持續呈現「3颱共舞」，天氣風險公司分析師李至晟指出，天兔颱風預計會在明（14）日下半天開始北轉，週五、週六（11/15、11/16）最靠近台灣，週六下半天遠離台灣，期間恆春半島、花東要留意強風和豪大雨的威脅。
中度颱風天兔，今天上午8時的中心位置在鵝鑾鼻東南方1200公里的海面，以每小時28公里的速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒33公尺，相當於11級風，瞬間最大陣風每秒43公尺，相當於13級風，七級風平均暴風半徑120公里。
3颱共舞還在上演 天兔颱風路徑貼近台灣
李至晟說明，目前洋面上還有3個颱風，先前的銀杏颱風已經減弱為一般低壓，桔梗颱風會在今明兩天接近中國華南時快速減弱，萬宜颱風受到東北季風跟地形雙重不利因素的影響，會在呂宋島附近減弱，再度北上的機會比較低。
而威脅最大的天兔颱風，颱風中心將在明天下半天掠過呂宋島東北部，並沿著太平洋高壓邊緣北轉，在週五進入巴士海峽，週五晚上到週六清晨在台灣的東南近海轉東北後，預測週六趨向琉球群島並遠離台灣。
天兔颱風海陸警報機率高 太平洋高壓強弱是關鍵
氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興提及，天兔颱風受太平洋高壓增強西伸影響，路徑有再略偏西的趨勢，明天至週五因為北側太平洋高壓減弱，路徑則有偏北轉東北的趨勢，依目前預報資料顯示，天兔颱風於明天清晨4時發布海警，並於明天晚上8時發布陸警。
天兔颱風發布陸警後，預估週五下午「暴風圈接觸陸地」，週六下午「脫離陸地」，週日清晨「脫離台灣海域」；目前的觀察重點將是明後天，太平洋高壓是否持續強勢，如果有明顯減弱，天兔颱風會提早北轉，降低對台灣威脅，但若減弱較慢、較小，天兔颱風較晚北轉，就會更靠近台灣。
天兔颱風貼近台灣 花東小心豪大雨威脅
李至晟提醒，天兔颱風將在明天晚上開始，在南部、東半部陸續出現間歇性陣雨，週五晚上到週六清晨，距離颱風最近的「恆春半島和花東」要留意強風和豪大雨；受到地形屏障的西半部，這段時間會轉為和近期類似的陰偶雨天氣。
此外，較好的消息是，天兔颱風在北上過程中會快速減弱，各地的風雨可望在週六白天快速緩和，逐漸轉為東半部迎風面短暫雨的天氣。週日（11/17）天兔颱風移動到琉球那霸附近，對台灣已經沒有顯著影響，後續主要是東北季風接手主導環境。
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3颱共舞還在上演 天兔颱風路徑貼近台灣
李至晟說明，目前洋面上還有3個颱風，先前的銀杏颱風已經減弱為一般低壓，桔梗颱風會在今明兩天接近中國華南時快速減弱，萬宜颱風受到東北季風跟地形雙重不利因素的影響，會在呂宋島附近減弱，再度北上的機會比較低。
而威脅最大的天兔颱風，颱風中心將在明天下半天掠過呂宋島東北部，並沿著太平洋高壓邊緣北轉，在週五進入巴士海峽，週五晚上到週六清晨在台灣的東南近海轉東北後，預測週六趨向琉球群島並遠離台灣。
天兔颱風海陸警報機率高 太平洋高壓強弱是關鍵
氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興提及，天兔颱風受太平洋高壓增強西伸影響，路徑有再略偏西的趨勢，明天至週五因為北側太平洋高壓減弱，路徑則有偏北轉東北的趨勢，依目前預報資料顯示，天兔颱風於明天清晨4時發布海警，並於明天晚上8時發布陸警。
天兔颱風發布陸警後，預估週五下午「暴風圈接觸陸地」，週六下午「脫離陸地」，週日清晨「脫離台灣海域」；目前的觀察重點將是明後天，太平洋高壓是否持續強勢，如果有明顯減弱，天兔颱風會提早北轉，降低對台灣威脅，但若減弱較慢、較小，天兔颱風較晚北轉，就會更靠近台灣。
天兔颱風貼近台灣 花東小心豪大雨威脅
李至晟提醒，天兔颱風將在明天晚上開始，在南部、東半部陸續出現間歇性陣雨，週五晚上到週六清晨，距離颱風最近的「恆春半島和花東」要留意強風和豪大雨；受到地形屏障的西半部，這段時間會轉為和近期類似的陰偶雨天氣。
此外，較好的消息是，天兔颱風在北上過程中會快速減弱，各地的風雨可望在週六白天快速緩和，逐漸轉為東半部迎風面短暫雨的天氣。週日（11/17）天兔颱風移動到琉球那霸附近，對台灣已經沒有顯著影響，後續主要是東北季風接手主導環境。