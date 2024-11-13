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光學鏡頭龍頭廠大立光先前在法說會上釋出相對保守的看法，導致股價跌跌不休，一度寫下波段低點2220元。但有美系外資出具最新報告力挺大立光，看好後市營運表現，因此將調升大立光評等至「買進」，目標價3485元。大立光在上個月法說會中，執行長林恩平對後續營運展望看法趨於保守，他指出，大立光客戶端下單量10月與9月差不多，11月會明顯下滑，並且保守看待第四季市況，目前並已逐漸展開對已談定價格合約的2025年出貨的產品提前生產準備，也因此估算第四季產能利用率與第三季相當。大立光2024年營收創新高，主要是第三季的產品組合中，包括來自客戶端對市場的期待高，加上高階產品領先競爭對手出貨，推升營收規模及獲利，而客戶端對第四季的訂單下修幅度相當大，也讓大立光對第四季業績績看法保守，林恩平說，大立光現有的生產線將運用部分產能預行已生產已敲定合約、價格的2025年鏡頭產品。有法人詢問是否客戶有砍單，有「老實樹」稱號的林恩平坦言，「客戶有下修、幅度蠻大的」，來自先前大立光獨家機種供應比較多，但現在是有競爭對手加入供應，客戶也會推算實際銷售數。即使自家執行長保守看待前景，但有美系外資出具報告指出，由於元件廠淡季將至，加上市場對智慧型手機成長缺乏信心，可能導致競爭再度激烈，因此大立光股價自8月29日以來已下跌29%。不過，2025年第一季將有更多新機種推出，將可支持2025年的季節性成長，手機未來外型改變可支持終端市場需求，並有利於技術領導者。美系外資進一步推估，目前大立光以2025年的本益比僅有12倍，低於其19倍的交易平均值和蘋果供應鏈同業，預期大立光OPM（營益率）將於2027年回復至43%（相對於2023年的37%與2024年的39%）。大立光10月營收達新台幣65.47億元，月增0.35%、年增3.6%，創下今年單月次高；前10月累計營收為新台幣477.94億元、年增28.21%；第三季營收則為新台幣189.49億元改寫歷史新高，季增72.5%，年增39.04%。美系外資看好大立光前景，也激勵今日股價逆勢走高，以2390元開出、上漲135元，截至上午10點25分上漲95元或4.21%，來到2350元。