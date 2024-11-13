我是廣告 請繼續往下閱讀

被視為休賽季自由球員市場上最大咖球星的26歲紐約洋基強打Juan Soto，其爭奪戰進入到白熱化階段。美國體育網站ESPN今（13日）報道稱，多倫多藍鳥隊成為第一支與Soto團隊進行談判的球隊，這一份合約有可能打破Fernando Tatis Jr.的紀錄、成為MLB史上最長合約。除了年紀很輕之外，Soto的硬實力是他爭取大合約的本錢，這位重砲本賽季已經為洋基隊出戰了157場比賽，打擊率2成88、打出41支全壘打和109個打點，季後賽更是多次敲出關鍵一擊。如果不受傷，可以預期他未來還有很多年的巔峰期，也使他成為今年自由球員市場上最大的看點。ESPN引述相關消息人士報導稱，藍鳥隊將成為第一支和其談判球隊。上個休賽期，他們試圖收購大谷翔平（現效力於道奇隊）但失敗了。 「他們正在認真考慮引進一名明星球員來匹配Vladimir Guerrero Ramos Jr.，目標正是Soto。」不過市場上還有多支豪門會參與競爭，接著Soto還將與紅襪隊、大都會隊以及他本賽季效力的球隊洋基隊進行談判。對於這份超級合約，ESPN還指出「這可能是棒球歷史上最長的合約」。先前的紀錄是聖地牙哥教士隊球星Fernando Tatis Jr.以14年3.4億美元所創下的，這次Soto的合約總額外界預計將超過6億美元。另外，報導還稱，除了特定幾支大市場球隊外，其他球隊「可能無法得到他，因為價碼太高」，而且道奇隊將不會追求Soto，由於大谷翔平是指定打擊，如果再簽下前者，場上選擇將被縮限。