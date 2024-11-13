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▲麥當勞McGriddles「厚鬆餅堡」今天早上正式開賣，許多人早起就是為了這一味啦！（圖／記者蕭涵云攝）

▲麥當勞厚鬆餅堡今天正式開賣，不少民眾起了大早排隊購買，不少上班族去公司前都特地來買。（圖／記者蕭涵云攝）

▲麥當勞歡樂送一大早被民眾點爆，人潮眾多不管是網頁版還是APP都大當機。（圖/翻攝歡樂送官網）

▲記者實際購入「豬肉蛋厚鬆餅堡」試吃，鬆餅漢堡皮鬆軟香甜，搭配鹹鹹的豬肉口感非常微妙，評價8.5分且會回購！（圖／記者張嘉哲攝）

麥當勞McGriddles「厚鬆餅堡」終於來台了！今（13）日早上正式在全台麥當勞門市開賣，結果立刻引爆搶購潮，就像上次捲捲薯條重新回歸一樣，不少民眾起了個大早就衝到麥當勞去買「厚鬆餅堡」。麥當勞McGriddles「厚鬆餅堡」今天早上正式開賣，有不少人在社群分享「不知道多久沒有這麼早起床」，就怕吃不到只能在日本香港吃到的「厚鬆餅堡」早餐系列，，讓人體會到「厚鬆餅堡」的魅力無限大，由於是一大清早，人潮還比較少，而有許多人因為住家附近沒有比較近的麥當勞，想透過歡樂送APP或者網頁訂購早餐，有平常就愛吃麥當勞早餐的民眾不想吃「厚鬆餅堡」，單純只是想吃一般的「豬肉滿福堡加蛋」，記者今早去探勘開賣情況之後，也購入一組「厚鬆餅豬肉滿福堡加蛋」來試吃看看，由於過去到日本遊玩時也沒吃過，是第一次嚐鮮非常期待，目前台灣麥當勞的「厚鬆餅堡」系列一共有三款，，以防像上次捲捲薯條剛開賣就完售，想要吃的民眾要加緊腳步啦！