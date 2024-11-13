麥當勞McGriddles「厚鬆餅堡」終於來台了！今（13）日早上正式在全台麥當勞門市開賣，結果立刻引爆搶購潮，就像上次捲捲薯條重新回歸一樣，不少民眾起了個大早就衝到麥當勞去買「厚鬆餅堡」。網路上哀嚎不斷，有人歡樂送當機不能點，有人早上8點去排隊直接被判死刑宣布「已完售」，更有想吃普通漢堡的人沒得加蛋，引起廣大社群討論。
全民瘋麥當勞「厚鬆餅堡」！上班族8點想買宣告「賣完了」
麥當勞McGriddles「厚鬆餅堡」今天早上正式開賣，有不少人在社群分享「不知道多久沒有這麼早起床」，就怕吃不到只能在日本香港吃到的「厚鬆餅堡」早餐系列，有人5點就準時到店門口排隊，甚至到上班時段尖峰的7點至8點時，有上班族傻眼表示：「到底是多好吃！才8點店員說賣完了，沒有鬆餅麵包了......。」
《NOWnews》記者也在今天早上5時30分左右抵達信義區忠孝東路麥當勞購買厚鬆餅堡，現場已經有10多位民眾在場排隊購買，大家一臉看起來都非常想睡的模樣，讓人體會到「厚鬆餅堡」的魅力無限大，由於是一大清早，人潮還比較少，實際等餐時間大約7分鐘左右。
搶麥當勞厚鬆餅堡「歡樂送APP、網頁都當機」！煎蛋賣到沒有超離譜
而有許多人因為住家附近沒有比較近的麥當勞，想透過歡樂送APP或者網頁訂購早餐，結果因為門市現場人潮眾多，許多分店陸續關閉歡樂送服務，不然就是沒有提供「厚鬆餅堡」訂購服務，接著大約到上午8點多左右，歡樂送的APP以及網站直接大當機，記者實際在10點查詢歡樂送官網，真的完全卡住！
有平常就愛吃麥當勞早餐的民眾不想吃「厚鬆餅堡」，單純只是想吃一般的「豬肉滿福堡加蛋」，結果因為厚鬆餅堡加蛋系列賣太好，有門市甚至煎蛋直接賣到沒了，民眾在社群平台紛紛傻眼表示「我家這邊店員說沒有蛋了.....也太誇張」、「厚鬆餅堡賣到說沒有蛋可以加太狠了吧！」
麥當勞厚鬆餅堡真實口感曝光！購買價格、檔期一次看
記者今早去探勘開賣情況之後，也購入一組「厚鬆餅豬肉滿福堡加蛋」來試吃看看，由於過去到日本遊玩時也沒吃過，是第一次嚐鮮非常期待，才剛打開外包裝紙，濃濃的鬆餅楓糖味就飄出，外層鬆餅相當柔軟香甜，搭配鹹鹹的豬肉完全恰到好處，個人10分可以給8.5分且會想回購，不過如果不愛鬆餅或是鹹甜食物搭配的民眾，就非常可能會不喜歡哦！
目前台灣麥當勞的「厚鬆餅堡」系列一共有三款，分別為「豬肉厚鬆餅堡（單點69元/薯餅套餐111元）」、「豬肉蛋厚鬆餅堡（單點79元/薯餅套餐121元）」、「火腿蛋厚鬆餅堡（單點71元/薯餅套餐113元）」，從今天開始到12月17日早餐時段販售（或售完為止），以防像上次捲捲薯條剛開賣就完售，想要吃的民眾要加緊腳步啦！
我是廣告 請繼續往下閱讀
麥當勞McGriddles「厚鬆餅堡」今天早上正式開賣，有不少人在社群分享「不知道多久沒有這麼早起床」，就怕吃不到只能在日本香港吃到的「厚鬆餅堡」早餐系列，有人5點就準時到店門口排隊，甚至到上班時段尖峰的7點至8點時，有上班族傻眼表示：「到底是多好吃！才8點店員說賣完了，沒有鬆餅麵包了......。」
《NOWnews》記者也在今天早上5時30分左右抵達信義區忠孝東路麥當勞購買厚鬆餅堡，現場已經有10多位民眾在場排隊購買，大家一臉看起來都非常想睡的模樣，讓人體會到「厚鬆餅堡」的魅力無限大，由於是一大清早，人潮還比較少，實際等餐時間大約7分鐘左右。
搶麥當勞厚鬆餅堡「歡樂送APP、網頁都當機」！煎蛋賣到沒有超離譜
而有許多人因為住家附近沒有比較近的麥當勞，想透過歡樂送APP或者網頁訂購早餐，結果因為門市現場人潮眾多，許多分店陸續關閉歡樂送服務，不然就是沒有提供「厚鬆餅堡」訂購服務，接著大約到上午8點多左右，歡樂送的APP以及網站直接大當機，記者實際在10點查詢歡樂送官網，真的完全卡住！
有平常就愛吃麥當勞早餐的民眾不想吃「厚鬆餅堡」，單純只是想吃一般的「豬肉滿福堡加蛋」，結果因為厚鬆餅堡加蛋系列賣太好，有門市甚至煎蛋直接賣到沒了，民眾在社群平台紛紛傻眼表示「我家這邊店員說沒有蛋了.....也太誇張」、「厚鬆餅堡賣到說沒有蛋可以加太狠了吧！」
麥當勞厚鬆餅堡真實口感曝光！購買價格、檔期一次看
記者今早去探勘開賣情況之後，也購入一組「厚鬆餅豬肉滿福堡加蛋」來試吃看看，由於過去到日本遊玩時也沒吃過，是第一次嚐鮮非常期待，才剛打開外包裝紙，濃濃的鬆餅楓糖味就飄出，外層鬆餅相當柔軟香甜，搭配鹹鹹的豬肉完全恰到好處，個人10分可以給8.5分且會想回購，不過如果不愛鬆餅或是鹹甜食物搭配的民眾，就非常可能會不喜歡哦！
目前台灣麥當勞的「厚鬆餅堡」系列一共有三款，分別為「豬肉厚鬆餅堡（單點69元/薯餅套餐111元）」、「豬肉蛋厚鬆餅堡（單點79元/薯餅套餐121元）」、「火腿蛋厚鬆餅堡（單點71元/薯餅套餐113元）」，從今天開始到12月17日早餐時段販售（或售完為止），以防像上次捲捲薯條剛開賣就完售，想要吃的民眾要加緊腳步啦！