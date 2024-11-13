12強賽日本對中華隊先發出爐！萬眾矚目的12強B組預賽，將在今（13）日晚間正式開打，除了中華隊在台北大巨蛋交手韓國隊，上演經典「台韓大戰」外，日本也會在名古屋巨蛋出戰澳洲。日本武士隊結束首戰後，將移師台灣，並在15、16日先後交手韓國隊、中華隊，根據日本媒體《デイリースポーツ》報導指出，預計將會由日職阪神虎強投才木浩人先發登板面對中華隊。
捷克戰飆3局好投 狀況正好恐難對付
才木浩人本季在日職效力阪神虎隊，總共出賽25場先發，拿下聯盟第2多，同時也是生涯新高的13場勝投。此外，他的防禦率是極其優異的1.82，並在167.2的投球局數中，飆出137次三振，最快球速可以來到155公里。
在自辦熱身賽中繼登板，面對捷克打線，主投3局沒有被敲出安打，還送出7次三振，展現絕佳近況。
對於首次在國際賽交手台灣，才木浩人在受訪中表示：「狀態應該沒問題，剩下就是體能上的問題，會依照一般賽季的感覺去比賽。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
才木浩人本季在日職效力阪神虎隊，總共出賽25場先發，拿下聯盟第2多，同時也是生涯新高的13場勝投。此外，他的防禦率是極其優異的1.82，並在167.2的投球局數中，飆出137次三振，最快球速可以來到155公里。
在自辦熱身賽中繼登板，面對捷克打線，主投3局沒有被敲出安打，還送出7次三振，展現絕佳近況。
對於首次在國際賽交手台灣，才木浩人在受訪中表示：「狀態應該沒問題，剩下就是體能上的問題，會依照一般賽季的感覺去比賽。」