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▲中華隊總教練曾豪駒出席世界棒球12強B組開打記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.12）

12強賽日本對中華隊先發出爐！萬眾矚目的12強B組預賽，將在今（13）日晚間正式開打，除了中華隊在台北大巨蛋交手韓國隊，上演經典「台韓大戰」外，日本也會在名古屋巨蛋出戰澳洲。此外，他的防禦率是極其優異的1.82，並在167.2的投球局數中，飆出137次三振，最快球速可以來到155公里。在自辦熱身賽中繼登板，面對捷克打線，主投3局沒有被敲出安打，還送出7次三振，展現絕佳近況。